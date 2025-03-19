Καλύτερα ο πάπας Φραγκίσκος: Συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι δίπλα στο δωμάτιό του

Σύμφωνα με την αίθουσα Τύπου του Βατικανού, ο πάπας Φραγκίσκος συλλειτούργησε στο παρεκκλήσι που βρίσκεται δίπλα στο δωμάτιό του, στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης. Σήμερα η Καθολική Εκκλησία γιορτάζει τον Άγιο Ιωσήφ.

Παράλληλα, όπως υπογραμμίζεται, σταμάτησε ο μη επεμβατικός αερισμός, ενώ μειώθηκε και η παροχή οξυγόνου υψηλής ροής στον ποντίφικα.

Η Αγία Έδρα επιβεβαίωσε ότι η κατάσταση της υγείας του Φραγκίσκου συνεχίζει να βελτιώνεται και ότι καταγράφεται πρόοδος στη φυσιοθεραπεία και σε ό,τι αφορά την αναπνοή.

Αύριο, τέλος, με πρωτοβουλία του πρέσβη της Κύπρου στο Βατικανό Γιώργου Πουλίδη και των πρέσβεων της Πολωνίας και της Λιθουανίας, πρόκειται να τελεστεί θεία λειτουργία για την ίαση του ποντίφικα στην εκκλησία που είναι αφιερωμένη στον Ιησού "Santissimo nome di Gesù", στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Στην τελετή θα χοροστατήσει ο αρχιεπίσκοπος Ρίτσαρντ Γκάλαγκερ, ο υπουργός Εξωτερικών του Βατικανού.

Υπό έλεγχο η διπλή πνευμονία του πάπα Φραγκίσκου

Σύμφωνα με πήγες του Βατικανού, η διπλή πνευμονία και η πολυμικροβιακή λοίμωξη που διαγνώστηκαν πριν από έναν μήνα στον πάπα Φραγκίσκο είναι υπό έλεγχο, αν και δεν έχουν ακόμη εξαλειφθεί.

Όπως υπογραμμίζεται, παράλληλα, ο Φραγκίσκος είναι απύρετος, δεν καταγράφεται αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων και οι τιμές των εξετάσεων αίματος βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων.

Το επόμενο γραπτό ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του ποντίφικα αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη εβδομάδα ενώ δεν έχει ακόμη αποφασιστεί αν ο πάπας θα πάρει μέρος στις τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας του Πάσχα των Καθολικών, το οποίο φέτος συμπίπτει με εκείνο των Ορθοδόξων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

