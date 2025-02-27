Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε ότι θα αντιδράσει «σθεναρά» στους «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια στους αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση θεμιτών και αμερόληπτων πολιτικών», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στον κόσμο. Και έχει ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.