Η Κομισιόν θα αντιδράσει «σθεναρά» στα σχέδια Τραμπ για επιβολή δασμών στις εισαγωγές από την Ευρώπη

Για «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο» έκανε λόγο εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προανήγγειλε ότι θα αντιδράσει «σθεναρά» στους «αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο», αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ανακοινώσει σύντομα την επιβολή δασμών 25% στις εισαγωγές από την ΕΕ.

«Η ΕΕ θα αντιδράσει σθεναρά και άμεσα ενάντια στους αδικαιολόγητους φραγμούς στο ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο, ακόμη και όταν οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την αμφισβήτηση θεμιτών και αμερόληπτων πολιτικών», ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν που κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις Τραμπ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη ελεύθερη αγορά στον κόσμο. Και έχει ωφελήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες», συμπλήρωσε.

Πηγή: skai.gr

