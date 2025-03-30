Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν αστειεύεται σχετικά με το ενδεχόμενο να διεκδικήσει τρίτη προεδρική θητεία, αν και κάτι τέτοιο απαγορεύεται από το Σύνταγμα των ΗΠΑ, προσθέτοντας ωστόσο ότι είναι πολύ νωρίς για να το σκεφτεί.

Ο Τραμπ, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου για τη δεύτερη, μη διαδοχική προεδρική του θητεία, έχει κάνει αόριστες αναφορές για το ενδεχόμενο να ζητήσει τρίτη θητεία.

Ερωτηθείς σχετικά σε τηλεφωνική συνέντευξη στο NBC News, απάντησε ότι «όχι, δεν αστειεύομαι. Δεν αστειεύομαι. Είναι πολύ νωρίς για να το σκεφτούμε».

"Υπάρχουν τρόποι με τις οποίες θα μπορούσε να γίνει, όπως γνωρίζετε", είπε, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες μεθόδους.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ περιορίζονται σε δύο θητείες των τεσσάρων ετών, είτε διαδοχικές είτε μη, σύμφωνα με την 22η Τροποποίηση του Συντάγματος των ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.