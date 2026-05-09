Τραμπ: Περιμένω «απόψε» την απάντηση του Ιράν

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε χθες Παρασκευή πως αναμένει «απόψε» την απάντηση του Ιράν στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Περιμένω γράμμα (σ.σ. από το Ιράν) απόψε, θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στην Ουάσιγκτον.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν «σήμερα» απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να είναι μια σοβαρή πρόταση».

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης Τύπου στη Ρώμη μετά τη συνάντησή του με την Ιταλία πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Δείτε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ΕΔΩ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.