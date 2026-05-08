Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν σήμερα απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, προσθέτοντας ότι ελπίζει «να είναι μια σοβαρή πρόταση».

«Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάτι σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια άτυπης ενημέρωσης Τύπου στη Ρώμη μετά τη συνάντησή του με την Ιταλία πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

«Δεν την έχουμε λάβει ακόμη, τουλάχιστον μέχρι πριν από μία ώρα», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Το σύστημά τους παραμένει εξαιρετικά κατακερματισμένο και δυσλειτουργικό, οπότε αυτό ενδέχεται να λειτουργεί ως εμπόδιο».

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την ελπίδα η ιρανική απάντηση να είναι «κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε μια σοβαρή διαδικασία διαπραγμάτευσης».

Ο Ρούμπιο αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα κατά τη διάρκεια της νύχτας «ότι το Ιράν έχει συστήσει ή προσπαθεί να συστήσει κάποια υπηρεσία που θα ελέγχει την κυκλοφορία στο Στενό», λέγοντας ότι «αυτό θα ήταν πολύ σοβαρό πρόβλημα, θα ήταν στην πραγματικότητα απαράδεκτο».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο αν οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στο Ιράν τυχόν «κόκκινες γραμμές», ο Μάρκο Ρούμπιο απάντησε: «Λοιπόν, η κόκκινη γραμμή είναι ξεκάθαρη: αν απειλήσουν Αμερικανούς, θα τους ανατινάξουμε. Πόσο πιο ξεκάθαρο μπορεί να γίνει αυτό;».

«Δεν πρόκειται να αφήσουμε τους Ιρανούς να βυθίσουν τα πλοία μας με τα drones που εκτοξεύουν», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

«Δεν έχουν πλέον Πολεμικό Ναυτικό, αλλά βγάζουν αυτά τα μικρά αλιευτικά τύπου Boston Whaler και προσπαθούν να σε περικυκλώσουν. Θα ανατινάξουμε αυτά τα σκάφη αν κατευθύνονται προς τα δικά μας. Δεν ξέρω αν αυτό είναι κόκκινη γραμμή, αλλά ελπίζω να το έχουν καταλάβει μέχρι τώρα», τόνισε

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Αν ο κόσμος αποδεχθεί τον έλεγχο του το Ιράν στο Ορμούζ, άλλα 10 χώρες θα κάνουν το ίδιο

Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε αν είχε συνομιλίες με την Ιταλίδα πρωθυπουργό, Τζόρτζια Μελόνι, ή τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, σχετικά με το ενδεχόμενο να βοηθήσει η Ιταλία τις ΗΠΑ να ξεμπλοκάρουν το στενό παρέχοντας «συνοδείες», ώστε τα εμπορικά πλοία να διέρχονται με ασφάλεια.

Μέχρι στιγμής, η Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς δεν θέλουν να εμπλακούν στον πόλεμο των ΗΠΑ, παρότι και οι δικές τους οικονομίες έχουν πληγεί από την εκτόξευση των τιμών της ενέργειας.

Ο Ρούμπιο απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες συνομιλίες που είχε. Ωστόσο, είπε ότι «όλοι λένε ότι το Ιράν αποτελεί απειλή. Όλοι λένε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Εντάξει. Αλλά πρέπει να κάνεις κάτι γι’ αυτό. Ο πρόεδρος προσπαθεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιος δεν θα το στήριζε».

«Αλλά εδώ υπάρχει ένα πιο θεμελιώδες πρόβλημα. Το Ιράν ισχυρίζεται τώρα ότι έχει δικαίωμα να ελέγχει μια διεθνή θαλάσσια οδό. Ισχυρίζεται ότι έχει δικαίωμα να την ελέγχει. Τι θα κάνει ο κόσμος γι’ αυτό; Θα δεχθεί ο κόσμος ότι το Ιράν ελέγχει πλέον μια διεθνή θαλάσσια οδό; Γιατί αν ο κόσμος είναι έτοιμος να το αποδεχθεί αυτό, τότε να είστε έτοιμοι, επειδή υπάρχουν περίπου δέκα άλλες χώρες που θα αρχίσουν να κάνουν το ίδιο σε διεθνείς θαλάσσιες οδούς κοντά στις χώρες τους. Αυτό που προσπαθούν να κανονικοποιήσουν είναι απαράδεκτο», πρόσθεσε

«Δεν θα διαπραγματευτούμε με το Ιράν για τη Χεζμπολάχ»

Αναφερόμενος στον Λίβανο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο λόγος για τον οποίο η χώρα «βρίσκεται αντιμέτωπη με βία» είναι η υποστηριζόμενη από το Ιράν λιβανέζικη ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να ενισχύσουν και να «εξοπλίσουν» την κυβέρνηση του Λιβάνου, ώστε να αντιμετωπίσει την «απειλή» της Χεζμπολάχ, ενώ σημείωσε ότι η Ιταλία είναι μεταξύ των χωρών που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο βοηθώντας στον «εξοπλισμό» της κυβέρνησης και στη διακοπή της χρηματοδότησης που στηρίζει τη λιβανέζικη οργάνωση.

Ο Ρούμπιο τόνισε ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να είναι ικανή να «προκαλεί ζημιά», παρότι η ηγεσία της έχει πληγεί. «Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε με το Ιράν για τη Χεζμπολάχ». «Πιστεύω ότι ο ρόλος μας είναι με την κυβέρνηση του Λιβάνου», ανέφερε.

«Ο Λίβανος θα πρέπει να κυβερνάται από την κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν θα πρέπει να έχει μια τρομοκρατική οργάνωση που δρα εντός της εθνικής του επικράτειας και συνιστά απειλή τόσο για τον ίδιο του τον λαό =συμπεριλαμβανομένου του σιιτικού πληθυσμού- όσο και για την κυβέρνηση, το Ισραήλ και τους άλλους γείτονές του».

Δεν θα χάσουμε χρόνο εάν η προσπάθεια για την Ουκρανία δεν προχωρά

Όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Ρούμπιο δήλωσε την Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν έτοιμες να διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή για τον τερματισμό του, εφόσον αυτό μπορεί να αποδειχθεί παραγωγικό, πρόσθεσε όμως ότι η Ουάσινγκτον δεν θέλει να χάνει χρόνο εάν η προσπάθεια δεν προχωρά.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας τόνισε επίσης ότι η Ταϊβάν πιθανότατα θα συζητηθεί κατά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα και ότι πρέπει να υπάρξει σταθερότητα στο Στενό της Ταϊβάν.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.