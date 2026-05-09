Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε κυρώσεις εναντίον 10 ατόμων και εταιρειών για την υποβοήθηση των προσπαθειών του ιρανικού στρατού να εξασφαλίσει όπλα και πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών Shahed της Τεχεράνης.

Οι κυρώσεις στόχευσαν οντότητες στο Χονγκ Κονγκ και την Κίνα.

Το Υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι παραμένει έτοιμο να λάβει οικονομικά μέτρα κατά της στρατιωτικής βιομηχανικής βάσης του Ιράν για να αποτρέψει την Τεχεράνη από το να ανασυστήσει την παραγωγική της ικανότητα και να δράσει κατά οποιασδήποτε ξένης εταιρείας υποστηρίζει το παράνομο ιρανικό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εταιρειών, ενώ θα μπορούσε να επιβάλει δευτερεύουσες κυρώσεις σε ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βοηθούν τις προσπάθειες του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συνδέονται με τα ανεξάρτητα διυλιστήρια πετρελαίου της Κίνας.

Ο Μπρετ Έρικσον, διευθύνων σύμβουλος της Obsidian Risk Advisors, δήλωσε ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Οικονομικών είχαν ως στόχο την καταπολέμηση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί πλοία που δραστηριοποιούνται στο Στενό του Ορμούζ και περιφερειακούς συμμάχους.

Το Ιράν έκλεισε το Στενό του Ορμούζ, ένα στενό σημείο μεταξύ Ιράν και Ομάν, από το οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ σε μεγάλο αριθμό στόχων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Η ναυτιλία μέσω της κρίσιμης πλωτής οδού έχει σχεδόν σταματήσει από την έναρξη του πολέμου, με αποτέλεσμα οι τιμές της ενέργειας να ανέβουν απότομα.

Το Ιράν είναι ένας σημαντικός κατασκευαστής drones και έχει τη βιομηχανική ικανότητα να παράγει περίπου 10.000 drones τον μήνα, σύμφωνα με το βρετανικό κυβερνητικό ταμείο Centre for Information Resilience.

Ο Έρικσον δήλωσε ότι οι κυρώσεις εξακολουθούν να είναι στενά επικεντρωμένες, δίνοντας στο Ιράν περισσότερο χρόνο να προσαρμοστεί και να ανακατευθύνει τις προμήθειες σε άλλους προμηθευτές. Το Υπουργείο Οικονομικών επίσης δεν έχει ακόμη επιτεθεί στις κινεζικές τράπεζες που κρατούν την οικονομία του Ιράν σε λειτουργία, πρόσθεσε.

Οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν κυρώσεις περιλαμβάνουν:

Τη Yushita Shanghai International Trade Co Ltd, με έδρα την Κίνα, για τη διευκόλυνση των προσπαθειών προμήθειας όπλων από το Ιράν από την Κίνα.

Την Elite Energy FZCO, με έδρα το Ντουμπάι, για τη μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων σε μια εταιρεία του Χονγκ Κονγκ για την ενίσχυση της προσπάθειας προμηθειών.

Την HK Hesin Industry Co Ltd με έδρα το Χονγκ Κονγκ και την Armory Alliance LLC με έδρα τη Λευκορωσία, για τη συμμετοχή τους ως μεσάζοντες στις προμήθειες.

Τη Mustad Ltd, με έδρα το Χονγκ Κονγκ, για τη διευκόλυνση της προμήθειας όπλων από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Την Pishgam Electronic Safeh Co, με έδρα το Ιράν, για την προμήθεια κινητήρων που χρησιμοποιούνται σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Τη Hitex Insulation Ningbo Co Ltd, με έδρα την Κίνα, για την προμήθεια υλικών που χρησιμοποιούνται σε βαλλιστικούς πυραύλους.

Η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται λίγες ημέρες πριν ο Πρόεδρος Τραμπ ταξιδέψει στην Κίνα για συνάντηση με τον Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και καθώς οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν έχουν βαλτώσει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.