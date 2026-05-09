Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν ένα σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας, αφού εξέδωσαν απειλή για αναγκαστική εκκένωση.

Μια νοσοκομειακή πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι έξι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τραυματίστηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που κατέστρεψε το σπίτι. Ζημιές υπέστησαν επίσης και γειτονικά σπίτια.

🔴 مشهد جديد يوثق لحظة قصف الاحتلال منزلاً بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة قبل قليل، ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم طفل pic.twitter.com/PK1p6cmWqE — غزة الآن - Gaza Now (@nowgnna) May 8, 2026

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο θύλακας έχει καταστραφεί από έναν πόλεμο που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.500 Παλαιστίνιους. Οι αυξανόμενες επιθέσεις έρχονται καθώς οι νέες, υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ, δομές διακυβέρνησης φαίνεται να έχουν παραγκωνιστεί.

The Al-Quds TV channel reported an Israeli airstrike on a house in the west of Gaza pic.twitter.com/djxuqGtH4q — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 8, 2026

Πηγή: skai.gr

