Ισραηλινό πλήγμα σε σπίτι στη Γάζα - Τραυματίστηκαν 6 άτομα, συμπεριλαμβανομένων παιδιών - Δείτε βίντεο

Οι αυξανόμενες Ισραηλινές επιθέσεις έρχονται καθώς οι νέες, υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ, δομές διακυβέρνησης φαίνεται να έχουν παραγκωνιστεί

Γάζα

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στόχευσαν ένα σπίτι στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, δυτικά της πόλης της Γάζας, αφού εξέδωσαν απειλή για αναγκαστική εκκένωση.

Μια νοσοκομειακή πηγή δήλωσε στο Al Jazeera ότι έξι Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, τραυματίστηκαν στην ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που κατέστρεψε το σπίτι. Ζημιές υπέστησαν επίσης και γειτονικά σπίτια.

Το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο θύλακας έχει καταστραφεί από έναν πόλεμο που διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 72.500 Παλαιστίνιους. Οι αυξανόμενες επιθέσεις έρχονται καθώς οι νέες, υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ, δομές διακυβέρνησης φαίνεται να έχουν παραγκωνιστεί.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Ισραήλ Λωρίδα της Γάζας αεροπορική επιδρομή Κρίση στη Μέση Ανατολή
