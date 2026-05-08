«Τρίζει» η εκεχειρία: Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις μετά από «απρόκλητη» ιρανική επίθεση σε πλοία τους

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Τεχεράνη συνεχίζει να αξιολογεί την πρόταση της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, καθώς ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά στο Στενό του Ορμούζ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών θέσεων, τα οποία χαρακτήρισαν απάντηση στις «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών πολεμικών πλοίων που διέσχιζαν την κρίσιμης σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι αμερικανικές δυνάμεις αναχαίτισαν πυραύλους, drones και μικρά σκάφη που εξαπέλυσαν ιρανικές δυνάμεις, την ώρα που τρία αντιτορπιλικά του Πολεμικού Ναυτικού διέρχονταν από το Στενό προς τον Κόλπο του Ομάν.

Τα πλήγματα φέρεται να στόχευσαν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, κέντρα διοίκησης και ελέγχου, καθώς και κόμβους πληροφοριών και επιτήρησης.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές όπως το Μπαντάρ Αμπάς και το Κεσμ, με την CENTCOM να διαμηνύει ωστόσο ότι δεν επιδιώκει κλιμάκωση.

Ο στρατός του Ιράν, από την πλευρά του, κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι έπληξαν πολιτικές περιοχές και ότι παραβίασαν την εκεχειρία, υποστηρίζοντας πως η ίδια απάντησε με «αντίστοιχη δράση» κατά αμερικανικών στρατιωτικών σκαφών.

Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε μια νέα σειρά αεροπορικών επιδρομών σε αρκετές πόλεις σε όλο το νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πολυάριθμες επιθέσεις πυροβολικού εναντίον ισραηλινών δυνάμεων.

