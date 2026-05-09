Πετρελαιοκηλίδα που μεγεθύνεται εντοπίστηκε στον Κόλπο, ανοικτά του νησιού Χαργκ του Ιράν, του σημαντικότερου πετρελαιοεξαγωγικού κόμβου της χώρας, ανέφερε χθες Παρασκευή η New York Times.

Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η έκταση της πετρελαιοκηλίδας ξεπέρασε χθες τα 50 τετραγωνικά χιλιόμετρα, με βάση δορυφορικές εικόνες που αναλύθηκαν από την εξειδικευμένη εταιρεία Orbital EOS, κατά την οποία πιθανόν έχουν διαρρεύσει στη θάλασσα «πάνω από 3.000 βαρέλια πετρελαίου».

Major oil spill at Iran's Kharg Island's terminal in the Persian Gulf. Simultaneously, multiple tankers could be seen loading oil at the terminal.



The cause of the spill is unknown. Kharg is responsible for 90% of Iran's oil exports.



Imagery credits: SoarAtlas. pic.twitter.com/r5PpfU2Fsx — Open Source America (@USAopens) May 8, 2026

Η αιτία της πετρελαιοκηλίδας, που εντοπίστηκε δυο και πλέον μήνες μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν, δεν είναι γνωστή ως αυτό το στάδιο.

Το νησί Χαργκ, στο βόρειο τμήμα του Κόλπου, είναι ο κυριότερος πετρελαϊκός τερματικός σταθμός του Ιράν--υπό κανονικές συνθήκες, μέσω αυτού εξάγεται το 90% του αργού της Ισλαμικής Δημοκρατίας με προορισμό πελάτες στο εξωτερικό.

A suspected oil spill covering dozens of square kilometers of sea near Iran's main oil hub of Kharg Island has been seen on satellite imagery this week https://t.co/RZ25g1dqCd pic.twitter.com/GjuyuCFWxu — Reuters (@Reuters) May 8, 2026

Στα τέλη Μαρτίου, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε απειλήσει να «αφανίσει» το νησί Χαργκ αν το Ιράν δεν άνοιγε το στενό του Ορμούζ.

Εκατοντάδες πλοία, ανάμεσά τους πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, έχουν παγιδευτεί στον Κόλπο εξαιτίας του διπλού αποκλεισμού του στενού--σε αυτόν του Ιράν έχει προστεθεί ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών.

Κατά το δημοσίευμα της NYT, η πετρελαιοκηλίδα κινείται από προχθές Πέμπτη προς νότο, προς τα ύδατα της Σαουδικής Αραβίας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν αναφερθεί στη ρύπανση αυτή μέχρι στιγμής, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η νήσος Χαργκ, μικρή λωρίδα γης με κυρίως θαμνώδη βλάστηση περίπου 30 χιλιόμετρα από τις ιρανικές ακτές, απέχει 500 και πλέον χιλιόμετρα από το στενό του Ορμούζ.

Πηγή: skai.gr

