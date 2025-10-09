Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στην εκπομπή «Hannity» του Fox News ότι οι όμηροι που κρατούνται από τρομοκράτες υπό την ηγεσία της Χαμάς στη Γάζα πιθανότατα θα απελευθερωθούν τη Δευτέρα, αφού νωρίτερα ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς για την πρώτη φάση της εκεχειρίας.

«Οι όμηροι βρίσκονται σε τρομερή κατάσταση εκεί. Είναι βαθιά, βαθιά μέσα στη γη», είπε ο Τραμπ, αναφερόμενος στις σήραγγες της Χαμάς κάτω από τη Γάζα. «Τώρα που μιλάμε, γίνονται τόσα πολλά πράγματα για την απελευθέρωση των ομήρων».

«Πιστεύουμε ότι όλοι θα επιστρέψουν τη Δευτέρα... και αυτό θα περιλαμβάνει και τα σώματα των νεκρών», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

