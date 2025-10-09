Την επίτευξη συμφωνίας για την πρώτη φάση κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η συμφωνία αφορά στην άμεση κατάπαυση του πυρός, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή και των παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο.

Παλαιστινιακή πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου δήλωσε πως η πρώτη φάση της συμφωνίας που κλείστηκε στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ κι αναμένεται να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας προβλέπει την απελευθέρωση 20 ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη ζωή μονομιάς από τη Χαμάς.

Οι μεσολαβητές στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στην Αίγυπτο επιβεβαίωσαν σήμερα στον αιγυπτιακό τηλεοπτικό σταθμό Al Qahera News ότι κλείστηκε συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με φυλακισμένους, εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας και κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Κλείστηκε απόψε συμφωνία για όλους τους όρους και τους μηχανισμούς ώστε να τεθεί σε εφαρμογή η πρώτη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα», ανέφερε ο τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος πιστεύεται πως διατηρεί δεσμούς με την αιγυπτιακή υπηρεσία πληροφοριών.

«Επιτεύχθηκε συμφωνία για τους όρους και τους μηχανισμούς εφαρμογής της πρώτης φάσης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων και παλαιστινίων φυλακισμένων και την είσοδο βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακο», ανακοίνωσε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Ματζίντ αλ Ανσάρι μέσω X.

«Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθούν σύντομα», πρόσθεσε.

The mediators announce that tonight an agreement was reached on all the provisions and implementation mechanisms of the first phase of the Gaza ceasefire agreement, which will lead to ending the war, the release of Israeli hostages and Palestinian prisoners, and the entry of aid.… — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 8, 2025

Τραμπ: «Τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι Ισραήλ και Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ και έκανε λόγο για «μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

«Είμαι πολύ περήφανος που ανακοινώνω ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση του ειρηνευτικού μας σχεδίου. Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΟΙ οι όμηροι θα απελευθερωθούν πολύ σύντομα και το Ισραήλ θα αποσύρει τα στρατεύματά του σε μια συμφωνημένη γραμμή, ως τα πρώτα βήματα προς μια ισχυρή, διαρκή και αιώνια ειρήνη. Όλα τα μέρη θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης! Αυτή είναι μια ΜΕΓΑΛΗ μέρα για τον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο, το Ισραήλ, όλα τα γύρω έθνη και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, και ευχαριστούμε τους μεσολαβητές από το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία, που συνεργάστηκαν μαζί μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το ιστορικό και πρωτοφανές γεγονός. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΕΥΤΕΣ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Νετανιάχου: «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω»

Το Ισραήλ θα «φέρει πίσω», θα επαναπατρίσει τους ομήρους που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στα δυο εμπόλεμα μέρη. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα τους φέρουμε όλους πίσω στο σπίτι», ανέφερε ο Νετανιάχου μέσω X.

«Μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ. Θα συγκαλέσω αύριο την κυβέρνηση για να εγκρίνει τη συμφωνία και να φέρει πίσω όλους τους πολύτιμους ομήρους μας. Ευχαριστώ τους ηρωικούς στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και όλες τις δυνάμεις ασφαλείας των οποίων το θάρρος και η θυσία μας επέτρεψαν να φτάσουμε σε αυτήν την ημέρα. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του από τα βάθη της καρδιάς μου για τη δέσμευσή τους σε αυτή την ιερή αποστολή απελευθέρωσης των ομήρων μας. Με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα συνεχίσουμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας και να επεκτείνουμε την ειρήνη με τους γείτονές μας», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

יום גדול לישראל. אכנס מחר את הממשלה כדי לאשר את ההסכם ולהחזיר את כל חטופינו היקרים הביתה.



אני מודה לחיילי צה״ל הגיבורים ולכל כוחות הביטחון שבזכות אומץ ליבם והקרבתם הגענו ליום הזה.



אני מודה מעומק ליבי לנשיא טראמפ ולצוותו על התגייסותם למשימה קדושה זו של שחרור חטופינו.



בעזרת… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 8, 2025

Χαμάς: «Να διασφαλιστεί πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία»

Η Χαμάς επιβεβαίωσε πως κατέληξε σε συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας στις έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο, οι οποίες είχαν βάση πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η συμφωνία προβλέπει την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο και ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους.

«Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα καλεί τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και τις εγγυήτριες χώρες να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», πρόσθεσε στην ανακοίνωσή του.

