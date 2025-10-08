Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι πολύ πιθανό να δεχθεί την πρόταση του Αιγύπτιου πρωθυπουργού και να μεταβεί στη Μέση Ανατολή, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγήσουν την ειρηνευτική λύση για τη Γάζα. Αυτό δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη από το Λευκό Οίκο.

Οι Άραβες μεσολαβητές φέρονται να έχουν δώσει σε Ισραήλ και Χαμάς προθεσμία μέχρι την Παρασκευή το πρωί για να υπογράψουν την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα, σύμφωνα με πηγή από την Αίγυπτο που μίλησε στο Sky News Arabia.

Δεν είναι απολύτως σαφές τι θα σήμαινε ένα τελεσίγραφο από τους Άραβες μεσολαβητές, ειδικά για το Ισραήλ, πάνω στο οποίο έχουν περιορισμένη επιρροή.

Ωστόσο, αυτό δείχνει την επιθυμία τους να ολοκληρωθεί γρήγορα η φάση που αφορά την απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων, καθώς και η φάση αναδιάταξης των δυνάμεων του IDF (Ισραηλινού Στρατού).

«Θα κυνηγήσω τους χρηματοδότες της Αντίφα. Με μερικούς λογικά έχουμε δειπνίσει μαζί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέχεια έκανε αναφορά στη δράση κατά των Αντίφα. Προέβη μάλιστα σε έκτακτη Συνέντευξη Τύπου με καλεσμένους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις δράσεις των εξτρεμιστών το τελευταίο διάστημα σε συγκεκριμένες Πολιτείες των ΗΠΑ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό γκρουπ η Αντίφα, ακούω πολλά γι' αυτούς τους εγκληματίες ακροαριστερούς εδώ και 10 χρόνια», είπε ξεκινώντας την αναφορά του στον αγώνα κατά των εγκληματιών αναρχικών, όπως τους χαρακτήρισε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη δράση τους στο Πόρτλαντ, το Σικάγο και το Τέξας, λέγοντας ότι αυτές οι τρεις πόλεις δεν είναι ασφαλείς αυτή τη στιγμή.

«Ό,τι κάνουμε είναι νόμιμο, εκείνοι δεν είναι νόμιμοι. Έχουμε επιδημία ακροαριστερής βίας στις ΗΠΑ. Η δράση των Αντίφα ξεκίνησε πριν από 10 χρόνια στα πανεπιστήμια,. Πληρωμένοι αναρχικοί, θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα μας. Δημοσιογράφοι που καλύπτουν τη δράση τους δέχονται απειλές. Προφανώς οι χρηματοδότες τους, κάποιοι με τους οποίους έχει δειπνίσει, πληρώνουν τις αφίσες τους. Έχετε παρατηρήσει τα πλακάτ τους; Είναι επαγγελματικά φτιαγμένα, σε ακριβούς εκτυπωτές, όχι σε γκαράζ με μπογιές».

Δήλωσε επίσης: «Οι Αντίφα καίνε αμερικανικές σημαίες και εκνευρίζουν τον κόσμο και δημιουργούν εντάσεις. Η ελευθερία της έκφρασης τους έδωσε αυτό το δικαίωμα.

Κάνουν επιθέσεις σε πιστούς, πατριώτες, χριστιανούς, τους επιτέθηκαν επειδή πιστεύουν στο Θεό. Επιτέθηκαν ακόμη και σε Ευαγγελιστές.

Θα κυνηγήσουμε τους εγκληματίες της Αντίφα και τους χρηματοδότες τους και θα δείτε πολλές εκπλήξεις».

