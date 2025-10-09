«Συγκινητική και θερμή» συνομιλία Τραμπ-Νετανιάχου μετά την συμφωνία με τη Χαμάς

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συνομίλησε με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κι οι δυο τους αντάλλαξαν συγχαρητήρια για το «ιστορικό επίτευγμα» της σύναψης συμφωνίας που προβλέπει κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας κι απελευθέρωση όλων των ομήρων που απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε μια «συγκινητική και θερμή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφότου η Χαμάς συμφώνησε στην πρώτη φάση της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, η οποία περιλαμβάνει την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού που επικαλείται το The Times of Israel.

«Οι δύο άνδρες είχαν μια πολύ συγκινητική και θερμή συζήτηση, συγχαίροντας ο ένας τον άλλον για το ιστορικό επίτευγμα της υπογραφής της συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Νετανιάχου «ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειές του και για την παγκόσμια ηγεσία του, και ο Πρόεδρος Τραμπ επαίνεσε τον πρωθυπουργό για την αποφασιστική ηγεσία του και τις ενέργειες που έχει αναλάβει».

Ο Νετανιάχου κάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή και οι δύο ηγέτες «συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή τους συνεργασία», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Μια εθνική και ηθική νίκη για το Κράτος του Ισραήλ»

Σε ξεχωριστή δήλωσή του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε «Με την έγκριση της πρώτης φάσης του σχεδίου, όλοι οι όμηροι μας θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Αυτή είναι μια διπλωματική επιτυχία και μια εθνική και ηθική νίκη για το Κράτος του Ισραήλ».

«Από την αρχή, το ξεκαθάρισα: δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι μας και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας», συνέχισε.

«Μέσω ακλόνητης αποφασιστικότητας, ισχυρής στρατιωτικής δράσης και των μεγάλων προσπαθειών του μεγάλου φίλου και συμμάχου μας, Προέδρου Τραμπ, έχουμε φτάσει σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής... Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική. Ο Θεός να ευλογεί τη μεγάλη μας συμμαχία», κατέληξε ο Νετανιάχου.

Τραμπ: «Σίγουρα θα εκφωνήσω ομιλία στην Κνεσέτ»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τηλεφωνικά στο Channel 12 ότι είναι πιθανό να επισκεφθεί το Ισραήλ τις επόμενες ημέρες και να εκφωνήσει ομιλία στην Κνεσέτ μετά τη συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ είπε στο The Times of Israel ότι η απόφαση για το ταξίδι του προέδρου στην Αίγυπτο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, αν και φαίνεται ολοένα και πιο πιθανό.

Αφού ο Νετανιάχου κάλεσε τον Αμερικανό ηγέτη να απευθυνθεί στο ισραηλινό κοινοβούλιο σε τηλεφωνική κλήση απόψε, ο Τραμπ δήλωσε στο Channel 12: «Θέλουν να εκφωνήσω μια ομιλία στην Κνεσέτ και σίγουρα θα το κάνω αυτό αν το θελήσουν».

«Είναι μια σπουδαία μέρα για το Ισραήλ και για τον κόσμο», επανέλαβε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η τηλεφωνική του επικοινωνία με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συμφωνία «ήταν σπουδαία».

«Είναι τόσο χαρούμενος. Θα έπρεπε να είναι. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Όλος ο κόσμος έχει ενωθεί για να καταλήξει σε αυτή τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων χωρών που ήταν εχθροί», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

