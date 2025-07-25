Λειτουργικά κέρδη 3,8 δισ. ευρώ για το β΄ τρίμηνο του 2025, μειωμένα κατά 29% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Volkswagen. Οι αναλυτές ανέμεναν ότι τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου θα διαμορφώνονταν στα 3,94 δισ. ευρώ.

Η Volkswagen ανακοίνωσε έσοδα από πωλήσεις δευτέρου τριμήνου ύψους 80,8 δισ. ευρώ, χαμηλότερα επίσης από τις προσδοκίες των αναλυτών για 82,2 δισ. ευρώ, σημειώνει το CNBC.

Επιπλέον, η Volkswagen έδωσε την πρώτη της εκτίμηση για το πώς αναμένεται να επηρεάσει τα κέρδη της για το 2025 ο εμπορικός πόλεμος, αφού οι δασμοί επέφεραν πλήγμα στα λειτουργικά κέρδη του γερμανικού κολοσσού της αυτοκινητοβιομηχανίας το δεύτερο τρίμηνο.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης αναμένει τώρα λειτουργική απόδοση επί των πωλήσεων στο εύρος του 4-5%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για εύρος 5,5-6,5%, ανέφερε η εταιρεία, δίνοντας την πολυαναμενόμενη εκτίμησή της για τις επιπτώσεις των δασμών στις δραστηριότητές της.

Οι πωλήσεις για το σύνολο του έτους αναμένεται τώρα να κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία είχε προηγουμένως προβλέψει αύξηση έως και 5%.

Αντιφατική εικόνα

«Τα στοιχεία του εξαμήνου μας παρουσιάζουν μια αντιφατική εικόνα: από τη μία πλευρά, επιτύχαμε ισχυρή επιτυχία στα προϊόντα και σημειώσαμε πρόοδο στην αναπροσαρμογή της εταιρείας», δήλωσε ο Arno Antlitz, οικονομικός διευθυντής της Volkswagen.

«Από την άλλη, το λειτουργικό αποτέλεσμα μειώθηκε κατά ένα τρίτο σε σχέση με το προηγούμενο έτος - επίσης λόγω των υψηλότερων πωλήσεων των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων με χαμηλότερο περιθώριο κέρδους. Επιπλέον, οι αυξημένοι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ και τα μέτρα αναδιάρθρωσης είχαν αρνητικό αντίκτυπο», ανέφερε.

