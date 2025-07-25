Η Ουκρανία έλαβε επιβεβαίωση από εταίρους ότι θα της παρασχεθεί χρηματοδότηση για τρία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη χρηματοδότηση ακόμη επτά, δήλωσε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Έλαβα επίσημα επιβεβαίωση από τη Γερμανία για δύο συστήματα και από τη Νορβηγία για ένα. Αυτή τη στιγμή συνεργαζόμαστε με τους Ολλανδούς εταίρους μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά όπλα θα σταλούν στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων Patriot. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις για το ποιοι εταίροι μπορούν να συνεισφέρουν στο σχήμα για την αγορά όπλων, μια διαδικασία που θα καθορίσει το εύρος της υποστήριξης που θα λάβει η Ουκρανία.

Τα συστήματα Patriot έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην καταστροφή ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων που στοχεύουν ουκρανικές πόλεις.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι, αναγκάζοντας την Ουκρανία να προσαρμοστεί σε νέες τακτικές, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αμυντικών drones.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει η παραγωγή και ότι το «άμεσο κόστος» της προσπάθειας αυτής ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Εκτός από την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, η Ουκρανία πρέπει να καλύψει ένα χρηματοδοτικό κενό 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το επόμενο έτος, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με δηλώσεις που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

Επιπλέον, θα απαιτηθούν άλλα 25 δισεκατομμύρια δολάρια για την παραγωγή πυραύλων, drones και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου, συμπλήρωσε.

Τα συστήματα αυτά είναι κρίσιμα για την ανάσχεση της αριθμητικά ανώτερης ρωσικής δύναμης που προελαύνει στα ανατολικά της Ουκρανίας και κατά μήκος μιας γραμμής μετώπου άνω των 1.000 χιλιομέτρων.

«Έχουν περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, μεγαλύτερη πίεση, ισχυρότερη κινητοποίηση», δήλωσε ο Ζελένσκι, αλλά αρνήθηκε ότι έχουν καταφέρει σημαντική πρόοδο.

Το Κίεβο αναζητεί επίσης επιπλέον χρηματοδότηση για την καταβολή των μισθών των στρατιωτών του.

«Στο παρελθόν, οι Ευρωπαίοι αρνούνταν να χρηματοδοτήσουν τους μισθούς του στρατιωτικού προσωπικού μας, παρέχοντας μόνο όπλα», σημείωσε.

«Αλλά αποδεικνύεται ότι οι ίδιοι οι στρατιώτες μας μπορούν να είναι το όπλο που προστατεύει τους πάντες».



Πηγή: skai.gr

