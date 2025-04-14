Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σιγκέρου Ισίμπα προειδοποίησε σήμερα ότι οι τελωνειακοί δασμοί τους οποίους επέβαλαν οι ΗΠΑ μπορεί δυνητικά να αποδιοργανώσουν, αν όχι να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομική τάξη, διατυπώνοντας την πιο αυστηρή προειδοποίηση από πλευράς Τόκιο μέχρι σήμερα για τη ζημιά που ενδέχεται να προκαλέσουν οι αποφάσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ταυτόχρονα όμως, τόνισε πως το Τόκιο θα επιδιώξει να βρεθεί πεδίο συνεννόησης με τις ΗΠΑ ώστε οι δυο χώρες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο εμπόριο και στα θέματα εθνικής και περιφερειακής ασφάλειας.

«Στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ χρειάζεται να κατανοήσουμε τι βρίσκεται πίσω από το επιχείρημα του Τραμπ, τόσο με την έννοια της λογικής όσο και με την έννοια του συναισθήματος», ανέφερε ο κ. Ισίμπα απευθυνόμενος στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

«Έχω πλήρη συναίσθηση του γεγονότος πως ό,τι έχει συμβεί ως τώρα μπορεί δυνητικά να προκαλέσει αποδιοργάνωση της παγκόσμιας οικονομικής τάξης», συνέχισε.

Ο κ. Ισίμπα υπογράμμισε πως η κυβέρνησή του δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει στην κατάρτιση συμπληρωματικού προϋπολογισμού επί του παρόντος, αλλά είναι έτοιμη να ενεργήσει έγκαιρα για να αμβλυνθεί το πλήγμα στην οικονομία της Ιαπωνίας εξαιτίας των επιπρόσθετων αμερικανικών τελωνειακών δασμών.

Τα σχόλια αυτά καταγράφονται λίγα 24ωρα προτού αρχίσουν διμερείς συνομιλίες για το εμπόριο την Πέμπτη, που θα έχουν στην ημερήσια διάταξη από τους δασμούς ως τους μη δασμολογικούς φραγμούς στο εμπόριο και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Πηγή: skai.gr

