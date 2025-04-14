Βόρεια Κορέα: Κατασκευάζει το μεγαλύτερο, πιο προηγμένο πολεμικό της πλοίο

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν αυτό που θα μπορούσε να είναι το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Βόρειας Κορέας – πιθανώς υπερδιπλάσιο από οποιοδήποτε άλλο σκάφος στον στόλο του ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν.

Εικόνες που τραβήχτηκαν από τις εταιρείες Maxar Technologies και Planet Labs στις 6 Απριλίου δείχνουν το υπό ναυπήγηση πλοίο στο ναυπηγείο Νάμπο στη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

Το CNN επικαλείται αναλυτές σύμφωνα με τους οποίου οι εικόνες δείχνουν την κατασκευή όπλων και άλλων εσωτερικών συστημάτων του πλοίου. Το πλοίο φαίνεται να είναι μια φρεγάτα κατευθυνόμενων πυραύλων (FFG) που έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυραύλους εναντίον στόχων σε ξηρά και θάλασσα.

«Το FFG έχει μήκος περίπου 140 μέτρα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο που κατασκευάστηκε στη Βόρεια Κορέα», ανέφερε μια ανάλυση των Τζότζεφ Μπερμούντεζ και Τζένιφερ Τζαν στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών.

Συγκριτικά, τα αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke του Ναυτικού των ΗΠΑ έχουν μήκος περίπου 154 μέτρα, και οι υπό κατασκευή φρεγάτες κλάσης Constellation θα έχουν μήκος 151 μέτρα.

Η ύπαρξη του πολεμικού πλοίου δεν αποτελεί έκπληξη, τονίζει το CNN.

Το υπό ναυπήγηση πλοίο στο ναυπηγείο Νάμπο στη δυτική ακτή της Βόρειας Κορέας, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ/ Maxar Technologies

Το καθεστώς του Κιμ εξοπλίζει τις ένοπλες δυνάμεις του με φρενήρεις ρυθμούς, αναπτύσσοντας μια σειρά από νέα όπλα και δοκιμάζοντας διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που μπορούν να φτάσουν σχεδόν οπουδήποτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κι αυτό παρά τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών που έχουν θέσει αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβασή του σε hardware και τεχνολογία για την ανάπτυξη αυτών των όπλων.

Ωστόσο, οι στενότεροι δεσμοί με τη Ρωσία από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη Βόρεια Κορέα να ξεπεράσει αυτές τις κυρώσεις, εκτιμούν οι αναλυτές.

Ο Κιμ Ντουκ Κι, ένας απόστρατος Νοτιοκορεάτης ναύαρχος, πιστεύει ότι η Μόσχα μπορεί να παρέχει την τεχνολογία για τα πυραυλικά συστήματα της φρεγάτας.

Φωτογραφίες του σκάφους εμφανίστηκαν στην τηλεόραση της Βόρειας Κορέας στα τέλη του περασμένου έτους. Οι φωτό έδειχναν τον Κιμ να επιθεωρεί τη ναυπήγηση του πολεμικού.

Οι αναλυτές σημείωσαν επίσης ότι το πλοίο φαίνεται να διαθέτει ραντάρ διάταξης φάσης, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί απειλές και στόχους πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ακρίβεια συγκριτικά με τις προηγούμενες δυνατότητες της Βόρειας Κορέας.

Παρά τις ενδείξεις για προηγμένες πολεμικές ικανότητες, οι αναλυτές δήλωσαν ότι να τα ΜΜΕ πρέπει να είναι προσεκτικά στις υποθέσεις για τις δυνατότητες του πολεμικού πλοίου.

Η πρόκληση της κατασκευής πολεμικών πλοίων

Σχεδόν κάθε ναυπηγός μπορεί να κατασκευάσει σωστά το κύτος και τα συστήματα πρόωσης, δήλωσε ο Καρλ Σούστερ, απόστρατος πλοίαρχος του αμερικανικού ναυτικού και αναλυτής με έδρα τη Χαβάη.

Ωστόσο, τα σύγχρονα πολεμικά πλοία αντιπροσωπεύουν μια πρόκληση σε ό,τι αφορά την ολοκλήρωση και ενσωμάτωση των ψηφιακών επικοινωνιών, των ηλεκτρονικών συστημάτων, των όπλων και των ηλεκτρονικών και ακουστικών αισθητήρων που δεν επιτυγχάνεται τόσο εύκολα, επισήμανε.

Σε συνέντευξή του στο CNN τον Μάρτιο, ο νοτιοκορεάτης νομοθέτης Κιμ Μπιούνγκ Κι, μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Εθνοσυνέλευσης, διερωτήθηκε εάν η Πιονγκγιάνγκ έχει την τεχνική ικανότητα να κατασκευάσει ένα προηγμένο πολεμικό πλοίο ή την υποδομή για να το υποστηρίξει.

"Η λειτουργία ενός τόσο μεγάλου πολεμικού πλοίου απαιτεί σημαντικό ποσό. Όχι μόνο πρέπει να ναυπηγήσουν ένα πολεμικό πλοίο, αλλά να φτιάξουν μια ομάδα που θα το χειρίζεται και η λειτουργία του κοστίζει, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού και των καυσίμων. Επίσης, ένα τεράστιο πολεμικό πλοίο δεν μπορεί να... βγει από μόνο του. Άρα το ερώτημα είναι, μπορεί η Βόρεια Κορέα να αντέξει το κόστος;" διερωτήθηκε.

Ο Κιμ, απόστρατος ναύαρχος της Νότιας Κορέας, ήταν πάντως προσεκτικός στο να μην υποτιμήσει το σκάφος, ειδικά τη φονικότητά του.

"Εάν η Βόρεια Κορέα εξοπλίσει τη νέα φρεγάτα με τον υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που ισχυρίστηκε ότι είχε δοκιμάσει επιτυχώς τον Ιανουάριο, αυτό θα αλλάξει το παιχνίδι στην περιφερειακή ασφάλεια", προειδοποίησε ο πρώην αξιωματικός του ναυτικού.

Φωτογραφίες έδειχναν τον Κιμ να επιθεωρεί τη ναυπήγηση του πολεμικού πλοίου



Αφού εξέτασε τις δορυφορικές εικόνες για λογαριασμό του CNN, ο Σούστερ είπε ότι είναι πιθανό να απομένει ένας χρόνος, ή και περισσότερο, μέχρι το νέο πολεμικό πλοίο της Βόρειας Κορέας να ξεκινήσει δοκιμές στη θάλασσα.

"Η κατασκευή αυτού του πλοίου καθυστερεί λόγω της έλλειψης αισθητήρων και οπλικών συστημάτων που προορίζονται για εγκατάσταση", εκτίμησε.

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ ασκεί πιέσεις για τον εκσυγχρονισμό του ναυτικού του στόλου. Αναπτύσσει επίσης πυραύλους εκτοξευόμενους από υποβρύχια, καθώς και υποβρύχια για να τους μεταφέρουν.

Τον Σεπτέμβριο, ο Κιμ επιθεώρησε την τοποθεσία όπου θα κατασκευαστεί νέος ναυτικός λιμένας.

"Τώρα που σύντομα θα έχουμε μεγάλα πολεμικά πλοία επιφανείας και υποβρύχια που δεν μπορούν να αγκυροβοληθούν στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις πρόσδεσης πολεμικών πλοίων, η κατασκευή μιας ναυτικής βάσης για τη λειτουργία των τελευταίων μεγάλων πολεμικών πλοίων έχει γίνει πιεστικό έργο", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιου Γιονγκ Γουον, νοτιοκορεάτης βουλευτής, σημείωσε ότι το υπό ναυπήγηση πλοίο στο ναυπηγείο Νάμπο είναι μόνο ένα παράδειγμα για τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του ναυτικού που καταβάλλει ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

Πηγή: skai.gr

