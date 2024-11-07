Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο έχοντας στην πολιτική του ατζέντα 7 καυτά ζητήματα που είχε προεκλογικά υποσχεθεί, όπως η μετανάστευση, η οικονομία και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Αλλωστε στη νικητήρια ομιλία του, ο Τραμπ... προειδοποίησε ότι η θητεία του θα διέπεται από το σύνθημα: «Υποσχέσεις που δόθηκαν, υποσχέσεις που τηρήθηκαν».

Το BBC σταχυολογεί τις προεκλογικές δεσμεύσεις του επανεκλεγέντα πλανητάρχη, κάνοντας ταυτόχρονα αναδρομή και σε παλιές του δηλώσεις.

Ερωτηθείς το 2023 από το Fox News εάν θα καταχραστεί την εξουσία του ή θα στόχευε πολιτικούς αντιπάλους, είχε απαντήσει ενδεικτικά ότι δεν θα το έκανε, «εκτός από την πρώτη μέρα».

«Όχι, όχι, όχι, εκτός από την πρώτη μέρα. Κλείνουμε τα σύνορα και κάνουμε γεωτρήσεις, γεωτρήσεις, γεωτρήσεις. Μετά από αυτό, δεν θα είμαι δικτάτορας».

Ποιοι είναι οι 7 στόχοι που θα εφαρμόσει, όπως έχει πει, όταν καθίσει στο Οβάλ Γραφείο:

1. Απέλαση μεταναστών χωρίς έγγραφα

Κατά την εκστρατεία του, ο Τραμπ υποσχέθηκε τις μεγαλύτερες μαζικές απελάσεις μεταναστών χωρίς έγγραφα στην ιστορία των ΗΠΑ.

Δεσμεύτηκε επίσης να ολοκληρώσει την οικοδόμηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό που ξεκίνησε κατά την πρώτη του προεδρία.

Ο αριθμός των διελεύσεων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ στα τέλη του περασμένου έτους κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν-Χάρις, πριν πέσει το 2024.

Οι ειδικοί είπαν στο BBC ότι οι απελάσεις στην κλίμακα που είχε υποσχεθεί ο Τραμπ θα αντιμετωπίσουν τεράστιες νομικές και υλικοτεχνικές προκλήσεις - και θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη.

2. Οικονομία, φορολογία

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να «τερματίσει τον πληθωρισμό» - ο οποίος ανέβηκε σε υψηλά επίπεδα υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πριν πέσει ξανά. Αλλά η εξουσία ενός προέδρου να επηρεάζει άμεσα τις τιμές είναι περιορισμένη.

Έχει επίσης υποσχεθεί σαρωτικές φορολογικές περικοπές, επεκτείνοντας την αναθεώρησή του από το 2017. Έχει προτείνει να γίνουν αφορολόγητα τα φιλοδωρήματα και να καταργηθεί ο φόρος στις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης.

Έχει προτείνει νέους δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα εισαγόμενα αγαθά, για να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα. Οι εισαγωγές από την Κίνα θα μπορούσαν να φέρουν επιπλέον δασμούς 60%, έχει αναφέρει. Βέβαια ορισμένοι οικονομολόγοι έχουν προειδοποιήσει ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές στα λαϊκά στρώματα,.

3. Περικοπή των κανονισμών για το κλίμα

Κατά την πρώτη του προεδρία, ο Τραμπ απέσυρε εκατοντάδες περιβαλλοντικά μέτρα προστασίας και έκανε την Αμερική το πρώτο έθνος που αποχώρησε από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα.

Αυτή τη φορά, υποσχέθηκε και πάλι να περικόψει τους κανονισμούς, ιδιαίτερα ως τρόπο να βοηθήσει την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία. Επιτίθεται συνεχώς σε ηλεκτρικά οχήματα, υποσχόμενος να ανατρέψει τους στόχους του Μπάιντεν ενθαρρύνοντας τη μετάβαση σε καθαρότερα αυτοκίνητα.

Έχει δεσμευτεί να αυξήσει την παραγωγή ορυκτών καυσίμων στις ΗΠΑ - δεσμευόμενος να «τρυπήσει, να τρυπήσει, να τρυπήσει» την πρώτη μέρα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών, όπως η αιολική ενέργεια.

Θέλει να ανοίξει περιοχές όπως η ερημιά της Αρκτικής σε γεωτρήσεις πετρελαίου, κάτι που, όπως υποστηρίζει, θα μείωνε το ενεργειακό κόστος - αν και οι αναλυτές είναι επιφυλακτικοί.

4. Τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ έχει επικρίνει τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν από τις ΗΠΑ για την υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμό της με τη Ρωσία - και έχει δεσμευτεί να τερματίσει τη σύγκρουση «μέσα σε 24 ώρες» μέσω μιας συμφωνίας κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Δεν έχει πει τι πιστεύει ότι πρέπει να εγκαταλείψει καμία πλευρά. Οι Δημοκρατικοί λένε ότι η κίνηση θα ενθάρρυνε τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Τραμπ θέλει οι ΗΠΑ να απεμπλακούν από τις ξένες συγκρούσεις γενικά. Όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα - ο Τραμπ έχει τοποθετηθεί ως ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, αλλά προέτρεψε τον Αμερικανό σύμμαχο να τερματίσει τη λειτουργία του.

Έχει επίσης δεσμευτεί να τερματίσει τη σχετική βία στον Λίβανο, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς.

5. Ελεύθερες οι πολιτείες να αποφασίζουν δικούς τους νόμους για τις αμβλώσεις

Ενάντια στις επιθυμίες ορισμένων από τους υποστηρικτές του, ο Τραμπ είχε πει κατά τη διάρκεια του προεδρικού ντιμπέιτ με την Καμάλα Χάρις ότι δεν θα υπογράψει σε νόμο την εθνική απαγόρευση των αμβλώσεων.

Το 2022, το συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση ανατράπηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο είχε την πλειοψηφία των συντηρητικών δικαστών μετά την πρώτη προεδρία του Τραμπ.

Το ζήτημα αυτό είχε γίνει βασικό θέμα εκστρατείας για την Καμάλα Χάρις και αρκετές πολιτείες ενέκριναν μέτρα για την προστασία ή την επέκταση των δικαιωμάτων αμβλώσεων την ημέρα των εκλογών.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει πει ότι οι πολιτείες πρέπει να είναι ελεύθερες να αποφασίζουν τους δικούς τους νόμους για τις αμβλώσεις.

6. Συγγνώμη σε κάποιους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου

Ο Τραμπ έχει πει ότι θα «ελευθερώσει» ορισμένους από αυτούς που καταδικάστηκαν για αδικήματα κατά τη διάρκεια της εξέγερσης στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου σε μια προσπάθεια να ματαιώσουν την εκλογική νίκη του Τζο Μπάιντεν το 2020.

Αρκετοί θάνατοι ενοχοποιήθηκαν για τη βία, την οποία ο Τραμπ κατηγορήθηκε ότι υποκίνησε.

Έχει εργαστεί για να υποβαθμίσει τη σημασία της εξέγερσης και να αναδιατυπώσει τους εκατοντάδες υποστηρικτές που καταδικάστηκαν ως πολιτικοί κρατούμενοι.

7. Απόλυση του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ

Ο Τραμπ υποσχέθηκε να απολύσει «μέσα σε δύο δευτερόλεπτα» από την ανάληψη των καθηκόντων του τον βετεράνο εισαγγελέα που ηγείται δύο ποινικών ερευνών εναντίον του.

Ο ειδικός εισαγγελέας Τζακ Σμιθ απήγγειλε κατηγορίες στον Τραμπ για υποτιθέμενες προσπάθειες ανατροπής των εκλογών του 2020 και για φερόμενο λάθος χειρισμό απόρρητων εγγράφων.

Ο Τραμπ αρνείται οποιαδήποτε αδικοπραγία και κατάφερε να αποτρέψει την εκδίκαση κάθε υπόθεσης πριν από τις εκλογές. Λέει ότι ο κ. Σμιθ τον έχει υποβάλει σε «πολιτικό κυνήγι μαγισσών».

Ο Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ως ο πρώτος πρόεδρος με ποινική καταδίκη, αφού κρίθηκε ένοχος στη Νέα Υόρκη για παραποίηση επιχειρηματικών αρχείων.

Πηγή: skai.gr

