Ομάδες Πολιτικής προστασίας του Ντουμπάι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο στην οδό Sheikh Zayed τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Όπως μετέδωσαν νωρίτερα οι khaleejtimes.com, η πυρκαγιά ξέσπασε στους τελευταίους ορόφους του Βόρειου Πύργου των Emirates Financial Towers στο Ντουμπάι, με αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν ότι είδαν σύννεφα καπνού να υψώνονται από τον πύργο και φλόγες στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου.

Οι αρχές έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ είχε κλείσει η οδός Al Sukook, που οδηγεί στο κτίριο και είχε απαγορευτεί η πρόσβαση στην περιοχή σε οχήματα και πεζούς, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας που έλαβαν οι αρχές.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: skai.gr

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