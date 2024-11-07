Παιδιά και social media: Η Αυστραλία σκοπεύει να απαγορεύσει την πρόσβαση

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) στα παιδιά κάτω των 16 ετών, την ώρα που αυξάνονται διεθνώς οι επικρίσεις ότι οι γίγαντες του διαδικτύου δεν προστατεύουν επαρκώς τους ευάλωτους χρήστες τους.

«Είναι ένα μέτρο για τις μαμάδες και τους μπαμπάδες. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάνουν πολύ κακό στα παιδιά και αποφάσισα να βάλω ένα τέλος», δήλωσε ο Αλμπανέζι μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός δήλωσε ότι οι αλγόριθμοι των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στα παιδιά και τους εφήβους ακατάλληλο περιεχόμενο.

«Υπάρχουν πράγματα που εμφανίζονται στο τηλέφωνό μου τα οποία δεν θέλω να δω. Φανταστείτε ένα ευάλωτο παιδί 14 ετών», εξήγησε.

Εξάλλου ο Αλμπανέζι αναφέρθηκε και στους κινδύνους για τη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών από την υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως για τους κινδύνους για τα κορίτσια που εκτίθενται σε εικόνες με παράλογα σωματικά πρότυπα ή μισογυνικό περιεχόμενο.

Τον Σεπτέμβριο ο Αυστραλός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει ότι σκοπεύει να λάβει μέτρα για τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ανήλικους, αλλά τότε δεν είχε αναφερθεί σε συγκεκριμένο ηλικιακό όριο.

Ο Αλμπανέζι πρόσθεσε ότι το μέτρο θα παρουσιαστεί στους πρωθυπουργούς των πολιτειών αυτή την εβδομάδα προτού υποβληθεί προς ψήφιση από το κοινοβούλιο στα τέλη του μήνα.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες αφού εγκριθεί από τους βουλευτές, ενώ δεν θα προβλέπει εξαιρέσεις για τα παιδιά που έχουν την άδεια των γονέων ή κηδεμόνων τους να αποκτήσουν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ούτε για όσα διαθέτουν ήδη λογαριασμούς.

Οι τεχνολογικές επιχειρήσεις και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα είναι υπεύθυνα για να διασφαλίζουν ότι οι χρήστες τους είναι άνω των 16 ετών, σε διαφορετική περίπτωση θα κινδυνεύουν με κυρώσεις.

«Η ευθύνη δεν ανήκει στους γονείς ούτε στους νέους. Δεν θα υπάρχουν κυρώσεις για τους χρήστες», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Η Meta, η θυγατρική εταιρεία του Instagram και του Facebook, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει «οποιοδήποτε ηλικιακό όριο» «επιθυμεί να επιβάλει» η κυβέρνηση.

Αλλά η Αντίγκονι Ντέιβις, υπεύθυνη παγκόσμιας ασφάλειας του Facebook, δήλωσε ότι η Αυστραλία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτοί οι περιορισμοί.

Ωστόσο και κάποιοι ειδικοί αμφιβάλλουν αν είναι τεχνικά δυνατό να επιβληθεί ένα τέτοιο μέτρο.

«Γνωρίζουμε ήδη ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι ταυτοποίησης της ηλικίας δεν είναι αξιόπιστες, είναι πολύ εύκολο να παρακαμφθούν ή θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτική ζωή χρηστών», παρατήρησε ο Τόμπι Μάρεϊ του πανεπιστημίου της Μελβούρνης.

Ηλικιακό όριο σε πολλές χώρες

Πολλές χώρες και περιοχές έχουν αποφασίσει να υιοθετήσουν ηλικιακό όριο για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πολιτεία της Φλόριντα στις ΗΠΑ τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο νόμος που απαγορεύει στα παιδιά κάτω των 14 ετών να αποκτούν λογαριασμό σε αυτές τις πλατφόρμες.

Η Ισπανία ψήφισε τον Ιούνιο νόμο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 16 ετών.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο τρόπος επιβεβαίωσης της ηλικίας των χρηστών.

Στη Γαλλία νόμος που ψηφίστηκε το 2023 όρισε την ηλικία «ψηφιακής ωριμότητας» στα 15 χρόνια, όμως ακόμη δεν έχει τεθεί σε ισχύ εν αναμονή της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το αν συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η Κίνα περιορίζει την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το 2021 και ζητεί από τους χρήστες να επιβεβαιώνουν την ηλικία τους με την ταυτότητά τους.

Εξάλλου τα παιδιά κάτω των 14 ετών δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το Douyin, την κινεζική εκδοχή του TikTok, για περισσότερα από 40 λεπτά ημερησίως, ενώ περιορισμένος είναι ο χρόνος που παιδιά και έφηβοι μπορούν να περνούν στο διαδίκτυο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.