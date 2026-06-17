Ο ΣΥΡΙΖΑ τιμά τη Συμφωνία των Πρεσπών

Στην συμπλήρωση οκτώ χρόνων από την υπογραφή της Συμφωνίας των Πρεσπών αναφέρεται με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η ιστορία έχει ήδη καταγράψει τη σημασία της ως μιας κορυφαίας διπλωματικής επιτυχίας της χώρας και ως μιας συμφωνίας που ενίσχυσε την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη συνεργασία στα Βαλκάνια».

Σημειώνει ακόμη ότι «Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και υπουργό Εξωτερικών τον Νίκο Κοτζιά, επέδειξε πολιτικό θάρρος και εθνική ευθύνη, επιλύοντας μια εκκρεμότητα δεκαετιών προς όφελος της Ελλάδας και της διεθνούς της θέσης».

Ακολούθως στρέφει τα πυρά του κατά της κυβέρνησης: «Η επέτειος αυτή αποτελεί ταυτόχρονα υπενθύμιση της στάσης που επέλεξε τότε η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ακραία αντιπολιτευτική ρητορική, οι καταγγελίες περί "εθνικής υποχώρησης" και δηλώσεις όπως ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ "αντάλλαξε το Μακεδονικό με τις συντάξεις" έσπασαν τα ρεκόρ του λαϊκισμού όλων των εποχών. Η πραγματικότητα διέψευσε όσους επένδυσαν στον διχασμό και στον πολιτικό καιροσκοπισμό. Αντίθετα, δικαίωσε όσους επέλεξαν τον δύσκολο δρόμο της ευθύνης, του διαλόγου και της διπλωματίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία τιμά τη Συμφωνία των Πρεσπών ως μια ιστορική παρακαταθήκη προοδευτικής και πατριωτικής εξωτερικής πολιτικής. Μιας πολιτικής που υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα με αυτοπεποίθηση, ενισχύει το κύρος της χώρας και προάγει την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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