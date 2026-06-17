Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η Daveigh Chase: Επαιξε τη Σαμάρα στο «The Ring»

Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase, σε ηλικία 35 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ, ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, γνωστοποίησε πως η ηθοποιός κατέληξε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, η οποία προκάλεσε σηψαιμικές επιπλοκές και οδήγησε σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγουμένως νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Η Daveigh Chase είχε γίνει γνωστή σε νεαρή ηλικία μέσα από τη συμμετοχή της σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ως η φωνή της «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» (2002) και στη συνέχεια στην τηλεοπτική της συνέχεια.

Επίσης είχε χαρίσει τη φωνή της στην αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away», ενώ στον κινηματογράφο έγινε ευρύτερα γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring», ερμηνεία που της χάρισε βραβείο MTV.

Από το 2006 συμμετείχε και στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love, όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ για 32 επεισόδια, ενώ είχε εμφανιστεί και σε γνωστές παραγωγές όπως «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th», «Sabrina, the Teenage Witch».

Πηγή: skai.gr

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