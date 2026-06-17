Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η ηθοποιός Daveigh Chase: Επαιξε τη Σαμάρα στο «The Ring»

Η ηθοποιός Daveigh Chase, γνωστή από το «Lilo & Stitch» και το «The Ring», πέθανε από μηνιγγίτιδα και σηψαιμία, μετά από πρόσφατη νοσηλεία για υποσιτισμό

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πέθανε σε ηλικία 35 ετών η Daveigh Chase: Επαιξε τη Σαμάρα στο «The Ring»

Σοκ στο Χόλιγουντ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase, σε ηλικία 35 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το TMZ,  ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, γνωστοποίησε πως η ηθοποιός κατέληξε την Τρίτη από μηνιγγίτιδα και λοίμωξη του αίματος, η οποία προκάλεσε σηψαιμικές επιπλοκές και οδήγησε σε πολυοργανική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε προηγουμένως νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Η Daveigh Chase είχε γίνει γνωστή σε νεαρή ηλικία μέσα από τη συμμετοχή της σε μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής ως η φωνή της «Λίλο» στην επιτυχημένη ταινία της Disney «Lilo & Stitch» (2002) και στη συνέχεια στην τηλεοπτική της συνέχεια.

Επίσης είχε χαρίσει τη φωνή της στην αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Spirited Away»,  ενώ στον κινηματογράφο έγινε ευρύτερα γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου «The Ring», ερμηνεία που της χάρισε βραβείο MTV.

Από το 2006 συμμετείχε και στη δημοφιλή σειρά του HBO «Big Love, όπου υποδύθηκε τη Ρόντα Βόλμερ για 32 επεισόδια, ενώ είχε εμφανιστεί και σε γνωστές παραγωγές όπως «Donnie Darko», «Beethoven’s 5th», «Sabrina, the Teenage Witch».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ηθοποιός νεκρή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark

Απόρρητο