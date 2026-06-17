Ο Τραμπ έφθασε στο παλάτι των Βερσαλλιών για το δείπνο με τον Μακρόν

Το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας υποδέχθηκε απόψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο παλάτι των Βερσαλλιών, μετά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο γάλλος πρόεδρος χαιρέτησε τον αμερικανό ομόλογό του μόλις βγήκε από τη λιμουζίνα του. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι δύο ηγέτες θα επισκεφθούν την περίφημη Αίθουσα των Κατόπτρων, το βασιλικό παρεκκλήσι και μια έκθεση αφιερωμένη στην αμερικανική επανάσταση, προτού δειπνήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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