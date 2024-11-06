Στις 20 Ιανουαρίου αναμένεται να γίνει η ορκωμοσία του νικητή των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το ΝBC.

Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος ένοικος πλέον του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για «μια εκπληκτική νίκη για τον αμερικανικό λαό» και δεσμεύθηκε να βοηθήσει «τη χώρα να γιατρευτεί».

Παράλληλα ο Τραμπ ευχαρίστησε τον αμερικανικό λαό για την τιμή που του έκανε να τον εκλέξει, εκτιμώντας ότι «γράψαμε ιστορία για κάποιον λόγο σήμερα το βράδυ.»

Πιστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών

Σύμφωνα με την Εθνική Διάσκεψη των Πολιτειακών Νομοθετικών Οργάνων, υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες έως τις οποίες οι κυβερνήσεις πρέπει να πιστοποιήσουν την καταμέτρηση των ψήφων στις πολιτείες τους. Για παράδειγμα, αυτή η διαδικασία στις πολιτείες της Αριζόνα και του Μίσιγκαν θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου, της Τζόρτζια στις 22 Νοεμβρίου και του Ουισκόνσιν στη 1 Δεκεμβρίου.

Ψηφοφορία στο Κολέγιο Εκλεκτόρων

Σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο, η ψηφοφορία του Εκλεκτορικού Κολεγίου πρέπει να διεξαχθεί την πρώτη Τρίτη μετά τη δεύτερη Τετάρτη του Δεκεμβρίου, η οποία φέτος πέφτει στις 17 Δεκεμβρίου. Εκεί οι εκλέκτορες κάθε πολιτείας ψηφίζουν και τα αποτελέσματα ετοιμάζονται να αποσταλούν σε καθορισμένους ομοσπονδιακούς και πολιτειακούς αξιωματούχους.

Συνεδριάζει το νέο Κογκρέσο

Τα νέα μέλη του Κογκρέσου συνέρχονται στις 3 Ιανουαρίου, και την ημερομηνία αυτή ο Αρχειοφύλακας μεταφέρει στους νομοθέτες τo σύνολo των πιστοποιητικών των ψήφων του Εκλεκτορικού Κολεγίου.

Καταμέτρηση ψήφων στο Κολέγιο Εκλεκτόρων

Στις 6 Ιανουαρίου, οι ψήφοι του εκλεκτορικού σώματος καταμετρώνται κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης του Κογκρέσου. Η αντιπρόεδρος Χάρις θα επιβλέψει την καταμέτρηση.

Ορκίζεται ο νέος πρόεδρος

Η τελετή ορκωμοσίας του προέδρου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.