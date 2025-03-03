Τραμπ: O Ζελένσκι να είναι «περισσότερο ευγνώμων» για την υποστήριξη των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα δώσει αύριο βράδυ Τρίτης (ώρα ΗΠΑ) νεότερη ενημέρωση αναφορικά με τη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας, ενώ είπε ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα πρέπει να είναι περισσότερο ευγνώμων για την υποστήριξη της Ουάσινγκτον.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε παράλληλα πως δεν έχει αναφερθεί για αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία.

«Απλώς πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι πιο ευγνώμων», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Ζελένσκι, μετά τη σύγκρουση των δύο την Παρασκευή στο Οβάλ Γραφείο.

«Θα σας ενημερώσω αύριο το βράδυ», ανέφερε σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τη συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά, συμφωνία η οποία ακόμη μπορεί να υπογραφεί, όπως δήλωσε ο Τραμπ.

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «η Αμερική δε θα το ανεχτεί αυτό για πολύ ακόμη», αναφερόμενος σε μια από τις τελευταίες δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το τέλος του πολέμου με τη Ρωσία.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ κοινοποίησε ένα άρθρο του Associated Press στο οποίο ο Ζελένσκι λέει ότι το τέλος του πολέμου είναι «πολύ, πολύ μακριά», με τον Αμερικανό πρόεδρο να σχολιάζει ότι «αυτή είναι η χειρότερη δήλωση που θα μπορούσε να κάνει ο Ζελένσκι».

«Είναι αυτό που έλεγα, αυτός ο τύπος δε θέλει να υπάρξει Ειρήνη όσο έχει την υποστήριξη της Αμερικής και, η Ευρώπη, στη συνάντηση που είχαν με τον Ζελένσκι, δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά χωρίς τις ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ.

