Βατικανό: Ο πάπας Φραγκίσκος πέρασε δύσκολες ώρες σήμερα

Πηγές του Βατικανού αναφέρουν ότι ο πάπας Φραγκίσκος κατά τη σημερινή ημέρα πέρασε δύσκολες ώρες, εξαιτίας των δύο αναπνευστικών κρίσεων που αντιμετώπισε.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν ότι η όλη ιατρική κατάστασή του παραμένει πολύπλοκη και ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η πιθανότητα νέων κρίσεων.

Ο ποντίφικας, πάντως, δεν είναι διασωληνωμένος, οι τιμές των λευκών αιμοσφαιρίων δεν έχουν αυξηθεί και οι υπόλοιπες εξετάσεις αίματος είναι στα ίδια επίπεδα των περασμένων ημερών.

Οι δυο οξείες αναπνευστικές κρίσεις, προκλήθηκαν από συσσώρευση φλεμάτων στους βρόγχους, με βρογχόσπασμο.

Πραγματοποιήθηκαν δυο βρογχοσκοπίες, για απορρόφηση σημαντικών εκκρίσεων.

Όπως προσθέτει το Βατικανό, το απόγευμα ξανάρχισε ο μη επεμβατικός αερισμός του ασθενή.

Ο Φραγκίσκος συνεχίζει να επικοινωνεί με το περιβάλλον και να συνεργάζεται με τους γιατρούς, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να προβλέψουν την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ποντίφικα.

Πηγή: skai.gr

