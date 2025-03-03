Λογαριασμός
Ρωσία: Φωτιά σε αγωγό πετρελαίου μετά από επίθεση ουκρανικών drones

Ο τοπικός κυβερνήτης του Ροστόφ έκανε λόγο για μαζική επίθεση ουκρανικών drones στο Τσερτόφσκι που είχε ως αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε αγωγό πετρελαίου

Ρωσία: Φωτιά σε αγωγό πετρελαίου από επίθεση ουκρανικών drones

Φωτιά ξέσπασε σε αγωγό πετρελαίου στη ρωσική νότια περιφέρεια Ροστόφ μετά από επίθεση με ουκρανικά drones, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Ως αποτέλεσμα μιας μαζικής επίθεσης με drones στην περιοχή Τσερτόφσκι, ξέσπασε φωτιά σε αγωγό πετρελαίου», έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης του Ροστόφ, Γιούρι Σλιουσάρ.

Όπως είπε, εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα. Στο σημείο έχουν σταλεί συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

