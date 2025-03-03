Καφετέρια μετονομάζει τον καφέ «Αmericano» σε «Ukraino» προς στήριξη Ζελένκσι

Μια Βρετανίδα ιδιοκτήρια καφετέριας άλλαξε στο μενού του καταστήματός της την ονομασία του είδους ροφήματος καφέ "Americano" σε "Ukraino", σε μια κίνηση διαμαρτυρίας για αυτό που αποκάλεσε «εκφοβισμό» που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο.

Η Χέλεν Γκρέγκορι που διευθύνει το Seahorse Coffee Box στον παραλιακό δρόμο στο Σίτον Καριού, παραθαλάσσια θέρετρο στην ανατολική Αγγλία, εξήγησε ότι έκανε την μετονομασία αυτή για να υποστηρίξει τον Ουκρανό πρόεδρο.

Σε βίντεο που κοινοποίησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντικατέστησε την λέξη Americano στο μενού της, με το Ukraino.

«Αν εξοργιστήκατε και ενοχληθήκατε από αυτή η γελοία επίδειξη εκφοβισμού στο Οβάλ (Γραφείο) τις προάλλες...Οπότε όχι πια Americano, από σήμερα θα το αποκαλούμε Ukraino».

Προέτρεψε και άλλα καταστήματα να ακολουθήσουν το παράδειγμά της.

Όπως είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Teesside Gazette, πελάτες στηρίζουν την κίνηση-διαμαρτυρία της, προσθέτοντας: «Ξέρω ότι δεν πρόκειται να κάνει διαφορά, αλλά τουλάχιστον στη μικρή μου γωνιά υψώνω ανάστημα».

Το "Americano" πήρε την ονομασία του κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν Αμερικανοί στρατιώτες αραίωναν δυνατούς εσπρέσο στην Ιταλία, κάνοντας τον καφέ να έχει γεύση περισσότερο σαν αυτό που ήξεραν στην πατρίδα τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

