Ο άνδρας που κατηγορείται για τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ είχε συντάξει επιστολή στην οποία ανέφερε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο ενώ διατηρούσε στο αυτοκίνητό του μια χειρόγραφη λίστα με ημερομηνίες και χώρους όπου ήταν πιθανό να εμφανιστεί ο Τραμπ, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι εισαγγελείς των ΗΠΑ που ερευνούν τη δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είπαν ότι το κινητό του υπόπτου είχε συνδεθεί επανειλημμένα από τις 18 Αυγούστου έως τις 15 Σεπτεμβρίου σε δίκτυα τηλεφωνίας κοντά στο γήπεδο γκολφ του Τραμπ και το σπίτι του στη Φλόριντα.

Τα νέα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στο υπόμνημα για την προφυλάκισή τους που κατατέθηκε τη Δευτέρα, κατά την οποία το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναμένεται να υποστηρίξει ότι ο 58χρονος Ράιαν Γουέσλι Ρουθ θα πρέπει να παραμείνει προφυλακισμένος καθώς προχωρά η υπόθεση. Τα στοιχεία πρόκειται να υποστηρίξουν τα επιχειρήματα των εισαγγελέων ότι ο Ρουθ είχε βάλει σκοπό να σκοτώσει τον Τραμπ προτού η απόπειρα δολοφονίας αποτραπεί από έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας στο γήπεδο γκολφ του West Palm Beach όπου έπαιζε ο Τραμπ.

Η επιστολή, με διεύθυνση «Αγαπητέ Κόσμο», τοποθετήθηκε σε ένα ταχυδρομικό κουτί στο σπίτι ενός ατόμου, τα στοιχεία του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν και το οποίο επικοινώνησε με τις αρχές μετά τη σύλληψη του υπόπτου την περασμένη Κυριακή.

Στην επιστολή φαίνεται ότι ο Ρουθ είχε προβλέψει ότι η απόπειρα θα ήταν ανεπιτυχής και έγραφε «ήταν μια απόπειρα δολοφονίας κατά του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά απέτυχα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Είναι στο χέρι σας τώρα να ολοκληρώσετε τη δουλειά και θα προσφέρω 150.000 δολάρια σε όποιον μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά».



