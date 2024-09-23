Το Ιράν κατασκεύασε τείχος μήκους άνω των 10 χιλιομέτρων στα σύνορα με το Αφγανιστάν, βασικό πέρασμα Αφγανών μεταναστών προς τη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα αξιωματικός του στρατού σύμφωνα με τοπικό μέσο ενημέρωσης.

«Πάνω από 10 χλμ τείχους κατασκευάστηκαν στα σύνορα (με το Αφγανιστάν) και σχεδιάζονται επιπλέον 50 χλμ», δήλωσε σήμερα ο υποδιοικητής των χερσαίων δυνάμεων του Στρατού, στρατηγός Νοζάρ Νεμάτι.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί είχε ανακοινώσει το «πλήρες» κλείσιμο των συνόρων, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν ήταν «πλέον σε θέση να δέχεται τέτοιο αριθμό Αφγανών μεταναστών».

Από την επάνοδο των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021, η ροή Αφγανών μεταναστών προς το Ιράν έχει αυξηθεί.

Το Ιράν μοιράζεται με το Αφγανιστάν σύνορα άνω των 900 χλμ.

«Αποκλείοντας τα σύνορα, θέλουμε να ελέγξουμε τις εισόδους και τις εξόδους» της χώρας και να «ενισχύσουμε την ασφάλεια στις μεθοριακές περιοχές»,πρόσθεσε σήμερα ο στρατηγός Νεμάτι.

Οι αρχές αύξησαν την πίεση στους «παράτυπους» μετανάστες αυτούς τους τελευταίους μήνες και ανακοινώνουν τακτικά απελάσεις.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την εθνική ασφάλεια Εμπραχίμ Ρεζάι ανακοίνωσε ότι η αστυνομία σχεδιάζει την «απέλαση στο άμεσο μέλλον άνω των δύο εκατομμυρίων» παράτυπων μεταναστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.