Γαλλία και Ιταλία παρήγγειλαν το αντιπυραυλικό αμυντικό σύστημα νέας γενιάς SAMP/T

Στην πρώτη επίσημη παραγγελία που έλαβαν οι εταιρείες MBDA και Thales από τη Γαλλία και την Ιταλία για παράδοση του αντιπυραυλικού αμυντικού τους συστήματος νέας γενιάς SAMP/T, αναφέρεται δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Les Echos σημειώνοντας, ότι το εν λόγω σύστημα στοχεύει να υποκαταστήσει το περίφημο Raytheon Patriot, το οποίο κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Γάλλος Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Ρώμη ανακοίνωσε παραγγελία για επτά συστήματα νέας γενιάς (SAMP/T NG), μία επένδυση της τάξεως των 500 εκατομμυρίων, ενώ από ιταλικής πλευράς αναμένεται η αγορά περίπου δέκα συστημάτων για τις χερσαίες και αεροπορικές δυνάμεις.

Κατά την εφημερίδα, το σύστημα SAMP/T θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει το αμερικανικό μονοπώλιο του συστήματος Patriot, που παραγγέλλουν όλες σχεδόν οι ανατολικές χώρες, με πρώτη την Πολωνία.

Σύμφωνα με την ίδια, στο γαλλικό στρατό αναφέρουν, ότι «θα ήταν καλό για την Ευρώπη να κατασκευάσει πολλαπλές αντιαεροπορικές άμυνες και να μην εξαρτάται πλήρως από τον αμερικανικό πύραυλο Patriot», ειδικά από τη στιγμή που οι επιδόσεις του SAMPT έχουν δοκιμαστεί στη μάχη και ικανοποιούν απόλυτα τους Ουκρανούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

