Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, καλώντας τους να εγκαταλείψουν εντός δύο ωρών τα σπίτια όπου η Χεζμπολάχ έχει αποθηκεύσει όπλα.

«Ετοιμαζόμαστε να χτυπήσουμε τρομοκρατικούς στόχους στην κοιλάδα Μπεκάα στο εγγύς μέλλον. Η Χεζμπολάχ αποθηκεύει στρατηγικά όπλα εκεί, σε κτίρια πολιτών, και χρησιμοποιεί τον πληθυσμό ως ανθρώπινη ασπίδα και εν γνώσει του τον θέτει σε κίνδυνο», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

«Προειδοποιώ τους Λιβανέζους κατοίκους στα χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια συγκεκριμένη προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου φυλάσσονται βλήματα και όπλα, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά!». Ανακοίνωσε ο Χαγκάρι.

Μεταξύ άλλων, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανέφερε ότι κάτοικοι της κοιλάδας Μπεκάα μπορούν «να δουν τη δράση που κάνουμε στο νότιο Λίβανο» σήμερα. «Η Χεζμπολάχ σκοπεύει να εκτοξεύσει αυτά τα όπλα προς το ισραηλινό έδαφος και δεν θα το επιτρέψουμε».

Σχετικά με τα πλήγματα στο νότιο Λίβανο, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν στοχεύσει περίπου 300 τοποθεσίες που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, ο Χαγκάρι είπε ότι «κάθε σπίτι» που χτυπήθηκε από την ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία σήμερα το χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για αποθήκευση όπλων.

«Οι εκρήξεις που φαίνονται τώρα στο νότιο Λίβανο είναι τα όπλα της Χεζμπολάχ που εκρήγνυνται μέσα σε σπίτια. Σε κάθε σπίτι που χτυπήσαμε, υπάρχουν ρουκέτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πύραυλοι, που είχαν σκοπό να σκοτώσουν Ισραηλινούς αμάχους», λέει.

Σε ένα αραβικό μήνυμα προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα του Λιβάνου, ο συνταγματάρχης Avichay Adraee, ο αραβόγλωσσος εκπρόσωπος των IDF, αναφέρει ότι οι άμαχοι έχουν δύο ώρες για να φύγουν πριν ο στρατός ξεκινήσει τις αεροπορικές του επιδρομές εκεί.

#عاجل ‼️ تحذير عاجل لسكان قرى منطقة البقاع في لبنان



⭕️عمليات حزب الله تجبر جيش الدفاع الإسرائيلي للعمل ضد البنى التحتية الإرهابية في قراكم.



⭕️جيش الدفاع غير معني بالمساس بكم، فاذا تواجدتم داخل أو بالقرب من منزل يحتوي على أسلحة لحزب الله - عليكم الخروج منه والابتعاد عنه خلال… pic.twitter.com/4f3PRAqcjB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 23, 2024

«Αν βρίσκεστε μέσα ή κοντά σε ένα σπίτι που περιέχει όπλα της Χεζμπολάχ, πρέπει να φύγετε… μέσα σε δύο ώρες σε απόσταση όχι μικρότερη από 1.000 μέτρα έξω από το χωριό ή να πάτε στο κεντρικό σχολείο κοντά σας και να μην επιστρέψετε μέχρι νεωτέρας» γράφει ο Adraee λέει στο X.



Πηγή: skai.gr

