Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, το FBI και η Μυστική Υπηρεσία ερευνούν δεύτερη απόπειρα δολοφονίας κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος είναι «ασφαλής» ανακοίνωσε το επιτελείο του μετά από πυροβολισμούς γύρω από την περιοχή όπου ο Τραμπ έπαιζε γκολφ.

Λίγο αργότερα οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών που προστατεύουν τον Τραμπ πυροβόλησαν εναντίον ενός άνδρα που έφερε ένα πυροβόλο τύπου AK καθώς ο Τραμπ έπαιζε σε ένα από τα γήπεδά του του γκολφ στη Φλόριντα στο West Palm Beach.

Ακολουθούν πέντε πράγματα για το τι συνέβη την Κυριακή στον Ρεπουμπλικανό υποψήφιο για την προεδρία.

Σε μία τελευταία εξέλιξη που έχει ανοίξει νέο γύρο συζητήσεων για τη φύλαξη του πρώην προέδρου από τις μυστικές υπηρεσίες, ο αναπληρωτής διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ παραδέχθηκε ότι δεν ερευνήθηκε η περίμετρος της λέσχης γκολφ του Ντόναλντ Τραμπ στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα, πριν ξεκινήσει να παίζει, σύμφωνα με τους New York Times.

Η απόφαση εγείρει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με το εάν η μυστική υπηρεσία έχει τους πόρους και την ικανότητα να εκτελεί επαρκώς τα καθήκοντά της σε μια περίοδο αυξανόμενης βίας και μιας έντονης προεκλογικής εκστρατείας μεταξύ ενός εν ενεργεία αντιπροέδρου και ενός πρώην προέδρου.

Ενώ ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας επαίνεσε τον πράκτορα της μυστικής υπηρεσίας επειδή ενήργησε γρήγορα και απέτρεψε την επίθεση κατά του Τραμπ την Κυριακή, το FBI είπε ότι τα δεδομένα από το κινητό τηλέφωνο του ενόπλου έδειξαν ότι πέρασε σχεδόν 12 ώρες κοντά στο κλαμπ προτού στρέψει το όπλο του προς την κατεύθυνση του πρώην προέδρου την ώρα που έπαιζε γκολφ.

Σε δηλώσεις σε δημοσιογράφους στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς το απόγευμα της Δευτέρας, ο Ρόναλντ Λ. Ρόου Τζούνιορ, αναπληρωτής διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, είπε: «Ο πρόεδρος δεν έπρεπε καν να πάει εκεί».

Ο Ρόου είπε ότι δεν αναφερόταν έξοδος του Τραμπ στο επίσημο πρόγραμμά του. Ο Ρόου δεν διευκρίνισε στις δηλώσεις του εάν αυτό σήμαινε ότι οι πράκτορες δεν είχαν χρόνο να ελέγξουν το γήπεδο του γκολφ. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι ο Τραμπ παίζει συχνά γκολφ σε ένα από τα γήπεδά του στη Φλόριντα τις Κυριακές, αυξάνοντας το επίπεδο κινδύνου για τον πρώην πρόεδρο.

Μετά το περιστατικό της Κυριακής, επανήλθαν στο προσκήνιο οι ανησυχίες που είχαν εκφραστεί και κατά την πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Τραμπ εάν η μυστική υπηρεσία έλαβε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του.



Ποιος είναι ο ύποπτος

Οι αρχές επιβολής του νόμου είπαν ότι ο ένοπλος που συνελήφθη είναι ο Ράιαν Γουέσλι Ρουθ.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ο Ρουθ, 58 ετών, έζησε στη Βόρεια Καρολίνα για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του πριν μετακομίσει το 2018 στην Kaaawa της Χαβάης, όπου ο ίδιος και ο γιος του διαχειρίζονταν ένα υπόστεγο κτιρίων εταιρείας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της επιχείρησης.

Ο Ρουθ έκανε συχνά αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία και είχε έναν ιστότοπο όπου προσπαθούσε να συγκεντρώσει χρήματα και να στρατολογήσει εθελοντές για να πάνε στο Κίεβο για να συμμετάσχουν στον αγώνα κατά της ρωσικής εισβολής.

«Πολεμήστε και πεθάνετε για να σταματήσετε την επιθετικότητα», είχε δημοσιεύσει στο X τον Φεβρουάριο του 2023 σχετικά με την Ουκρανία. «Όλοι πρέπει να είναι αγανακτισμένοι και να βοηθήσουν». Σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο Ρουθ φαίνεται να λέει, «Αυτό είναι για το καλό εναντίον του κακού».

Ο Ρουθ, ο οποίος ταξίδεψε στην Ουκρανία, έγραψε επίσης ξεχωριστά στο X, «Θα πολεμήσω και θα πεθάνω για την Ουκρανία» .

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει τον Ρουθ σε μια μικρή διαδήλωση στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου τον Απρίλιο του 2022, δύο μήνες αφότου ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διέταξε εισβολή στη χώρα. Ένα πλακάτ που κρατούσε έλεγε: «Δεν μπορούμε να ανεχτούμε τη διαφθορά και το κακό για άλλα 50+ χρόνια. Τέλος στη Ρωσία για τα παιδιά μας». Ο Ρουθ φορούσε ένα μπλε γιλέκο με τις ΗΠΑ και είχε μια σημαία στην πλάτη.

Την ίδια μέρα, ο Ρουθ επισκέφτηκε επίσης ένα αυτοσχέδιο μνημείο για τους «Ξένους που σκοτώθηκαν από τον Πούτιν».

Όμως ο Ρουθ δεν υπηρέτησε ποτέ στον ουκρανικό στρατό ούτε συνεργάστηκε, είπε ο Ολεξάντρ Σαχούρι του Τμήματος Συντονισμού Αλλοδαπών της Διοίκησης των Ουκρανικών Δυνάμεων του εδάφους.

Οι πολιτικές απόψεις του Ρουθ, εν τω μεταξύ, δεν ευθυγραμμίζονται σταθερά με το ένα ή το άλλο κόμμα.

Τον Ιούνιο του 2020, με ανάρτησή του στο X απευθυνόμενος στον τότε Πρόεδρο Τραμπ έγραφε ότι θα κέρδιζε την επανεκλογή του εάν εξέδιδε εκτελεστικό διάταγμα για το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την πάταξη της ανάρμοστης συμπεριφοράς της αστυνομίας. Τον ίδιος χρόνο, έκανε επίσης ανάρτηση για να υποστηρίξει την προεδρική εκστρατεία των Δημοκρατικών του τότε βουλευτή των ΗΠΑ Tulsi Gabbard της Χαβάης, ο οποίος έκτοτε αποχώρησε από το κόμμα και υποστήριξε τον Τραμπ.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, οι αναρτήσεις του είναι κατά του Τραμπ και εκφράζει την υποστήριξή του στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Καμάλα Χάρις.

Τον Ιούλιο, μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσυλβάνια, ο Ρουθ προέτρεψε τον Μπάιντεν και τη Χάρις να επισκεφθούν τους τραυματίες από τους πυροβολισμούς στο νοσοκομείο και να παραστούν στην κηδεία ενός πρώην αρχηγού της πυροσβεστικής που σκοτώθηκε στη συγκέντρωση.

Τα αρχεία ψηφοφόρων δείχνουν ότι εγγράφηκε ως μη συνδεδεμένος ψηφοφόρος στη Βόρεια Καρολίνα το 2012, πιο πρόσφατα ψήφισε αυτοπροσώπως κατά τη διάρκεια των προκριματικών του Δημοκρατικού Κόμματος της πολιτείας τον Μάρτιο του 2024. Τα ομοσπονδιακά αρχεία χρηματοδότησης της εκστρατείας δείχνουν ότι ο Ρουθ έκανε 19 μικρές πολιτικές δωρεές συνολικού ύψους 140 $ από το 2019 χρησιμοποιώντας τη διεύθυνσή του στη Χαβάη ActBlue, μια επιτροπή πολιτικής δράσης που υποστηρίζει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους.

Τα αρχεία δείχνουν ότι ενώ ζούσε στο Γκρίνσμπορο της Βόρειας Καρολίνας, ο Ρουθ είχε πολλαπλές εμπλοκές με τις αρχές επιβολής του νόμου. Καταδικάστηκε το 2002 για κατοχή όπλου μαζικής καταστροφής, σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία του Τμήματος Διόρθωσης Ενηλίκων της Βόρειας Καρολίνας.

Τα αρχεία δεν παρέχουν λεπτομέρειες για την υπόθεση, ωστόσο μια είδηση από το News & Record του 2002 αναφέρει ότι ένας άνδρας με το ίδιο όνομα συνελήφθη μετά από τρίωρη αντιπαράθεση με την αστυνομία. Η είδηση λέει ότι κρατούσε στο χέρι του ένα όπλο και οχυρώθηκε μέσα σε μια επιχείρηση της οποία ήταν ιδιοκτήτης.

Το χρονικό της απόπειρας κατά του Τραμπ

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι ο ένοπλος βρισκόταν περίπου 400 μέτρα μακριά από τον Τραμπ και κρυβόταν σε θάμνους, ενώ ο πρώην πρόεδρος έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club στο Δυτικό Παλμ Μπιτς.

Ο Ρικ Μπράντσοου, σερίφης της κομητείας Παλμ Μπιτς, είπε ότι όταν κάποιος κρύβεται σε θάμνους «είναι σχεδόν εκτός οπτικού πεδίου». Ο Μπράντσοου είπε ότι ολόκληρο το γήπεδο του γκολφ θα ήταν γεμάτο με πράκτορες εάν ο Τραμπ ήταν ο εν ενεργεία πρόεδρος, αλλά επειδή δεν είναι, «η ασφάλεια περιορίζεται στους τομείς που η Μυστική Υπηρεσία θεωρεί σημαντικούς».

Η προστασία του Τραμπ είναι ενισχυμένη λόγω της υποψηφιότητάς του για τον Λευκό Οίκο. Η ασφάλειά του ενισχύθηκε λίγες ημέρες πριν από την απόπειρα δολοφονίας του Ιουλίου στην Πενσυλβάνια, εξαιτίας μιας απειλής για τη ζωή του Τραμπ από το Ιράν, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Τι δήλωσε ο Τραμπ μετά την απόπειρα

Σε ένα email προς τους υποστηρικτές του, ο Τραμπ είπε: «Υπήρχαν πυροβολισμοί κοντά μου, αλλά προτού οι φήμες αρχίσουν να ξεφεύγουν από τον έλεγχο, ήθελα να ακούσετε πρώτα αυτό: ΕΙΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ!».

Ο αντιπρόεδρός του, Τζ. Ντ. Βανς, και ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα είπαν ότι μίλησαν με τον Τραμπ μετά το περιστατικό και αμφότεροι ενημέρωσαν ότι ήταν σε «καλή διάθεση».

Αργά την Κυριακή, ο Τραμπ δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ευχαριστώντας τη Μυστική Υπηρεσία και τις αρχές επιβολής του νόμου που τον κράτησαν ασφαλή, αποκαλώντας τους «γενναίους και αφοσιωμένους Πατριώτες», προσθέτοντας ότι ήταν «σίγουρα μια ενδιαφέρουσα μέρα!».

Επρόκειτο να ενημερωθεί αυτοπροσώπως τη Δευτέρα από τον αναπληρωτή διευθυντή της Μυστικής Υπηρεσίας Ρόναλντ Ρόου για την έρευνα για την απόπειρα δολοφονίας, σύμφωνα με πηγές.

Ο παρουσιαστής του Fox News, Σον Χάνιτι, στενός φίλος του πρώην προέδρου, είπε στον αέρα ότι μίλησε με τον Τραμπ και τον συνεργάτη του στο γκολφ, Στιβ Γουίτκοφ. Είπαν στον Χάνιτι ότι ήταν στην 5η τρύπα όταν άκουσαν ένα τους πυροβολισμούς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας έπεσαν πάνω στον Τραμπ και «τον κάλυψαν» για να τον προστατεύσουν.

Λίγες στιγμές αργότερα, είπε ο Γουίτκοφ ο Τραμπ φυγαδεύτηκε με ισχυρά μέτρα προστασίας.

Ο Χάνιτι είπε ότι η αντίδραση του Τραμπ μετά από αυτό - και όταν ήταν σαφές ότι όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Γουίτκοφ, ήταν ασφαλείς - ήταν να κοροϊδέψει ότι ήταν λυπημένος που δεν κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι.

Τι είπε η Αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις

Η Χάρις, η αντίπαλος του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές, ανάρτησε στο X ότι είχε ενημερωθεί για τις αναφορές για πυροβολισμούς.

«Χαίρομαι που είναι ασφαλής. Η βία δεν έχει θέση στην Αμερική», έγραψε.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η Χάρις θα ενημερώνονται συνεχώς για την έρευνα, όπως και ότι είναι «ανακουφισμένοι» που ο Τραμπ είναι ασφαλής.

Ποια θα είναι η συνέχεια

Ο Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει αλλαγές στο πρόγραμμά του και πρόκειται να μιλήσει ζωντανά στο X το βράδυ της Δευτέρας από το θέρετρό του στο Mar-a-Lago.

Εν τω μεταξύ, οι ηγέτες μιας δικομματικής ομάδας εργασίας του Κογκρέσου που ερευνά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στις 13 Ιουλίου δήλωσαν ότι ζήτησαν ενημέρωση από τη Μυστική Υπηρεσία.

«Είμαστε ευγνώμονες που ο πρώην Πρόεδρος δεν τραυματίστηκε, αλλά παραμένουμε βαθιά ανήσυχοι για την πολιτική βία και την καταδικάζουμε σε όλες τις μορφές της», δήλωσε ο εκπρόσωπος Mike Kelly, R-Pa., και ο εκπρόσωπος Jason Crow, D-Colo.

Ο Αμερικανός βουλευτής Τζάρεντ Μόσκοβιτς, Δημοκρατικός από τη Φλόριντα που είναι μέρος της ειδικής ομάδας, είπε ότι «θα αναζητήσει απαντήσεις για το τι συνέβη σήμερα και μετά».



Πηγή: skai.gr

