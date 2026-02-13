Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την Πέμπτη ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να λάβει χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς που τον βαρύνουν, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα πρέπει να «ντρέπεται για τον εαυτό του» που δεν του την χορήγησε.

Τραμπ: «Ο Νετανιάχου είναι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός»

Ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου είναι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου και ότι ο ισραηλινός λαός θα πρέπει να κατηγορήσει τον Χέρτζογκ που δεν του έδωσε χάρη. «Θα πρέπει να ντρέπεται που δεν του την έδωσε. Θα έπρεπε να του την δώσει», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη - στην έβδομη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι - για συνομιλίες σχετικά με την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τους βαλλιστικούς πυραύλους του.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι ο πρώτος αρχηγός κυβέρνησης του Ισραήλ εν ενεργεία που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με ποινική δίκη. O μακροβιότερος πολιτικός στην πρωθυπουργία στην ιστορία της χώρας, αρνείται επί μακρόν τις κατηγορίες για διαφθορά (δωροδοκία), απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, από την απαγγελία τους σε βάρος του, το 2019.

Ο ίδιος, μέσω των συνηγόρων του, ζήτησε στα τέλη Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της χώρας να του απονείμει χάρη στην πολύχρονη δίκη του, επιχειρηματολογώντας πως οι ποινικές διαδικασίες εμποδίζουν την ικανότητά του να κυβερνά και μια χάρη θα ήταν καλή για το Ισραήλ, καθώς οι ποινικές διαδικασίες σε βάρος του έχουν βαθύνει τις κοινωνικές διαιρέσεις και ο τερματισμός της δίκης είναι απαραίτητος για την εθνική συμφιλίωση.

Ο Τραμπ έχει προτρέψει δημόσια τον Ισραηλινό πρόεδρο να δώσει χάρη στον Νετανιάχου αρκετές φορές και δήλωσε στα τέλη Δεκεμβρίου ότι ο Χέρτζογκ του είχε πει ότι η χάρη ήταν καθ' οδόν. Το γραφείο του Χέρτζογκ έσπευσε να το αμφισβητήσει.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει στην Κνεσέτ, το κοινοβούλιο του Ισραήλ, ενώπιον του Αμίρ Οχάνα, Προέδρου της Κνεσέτ, και του Ισραηλινού Προέδρου Ισαάκ Χέρτζογκ, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025 στην Ιερουσαλήμ.

«Έχω μια ιδέα. Κύριε πρόεδρε, γιατί δεν του δίνετε χάρη;»

Σύμφωνα με την ισραηλινή νομοθεσία, ο πρόεδρος έχει την εξουσία να απονέμει χάρη σε καταδίκους. Ωστόσο, δεν υπάρχει προηγούμενο για την έκδοση χάριτος κατά τη διάρκεια της δίκης. Η δίκη του Ισαραηλινού πρωθυπουργού, άρχισε τον Μάιο του 2020. Διακόπηκε εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Η υπεράσπισή του έχει υποβάλει επανειλημμένα αιτήσεις αναβολής επικαλούμενη τις εχθροπραξίες, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Χέρτζογκ «δεν θα επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις»

Απαντώντας σε ερωτήματα σχετικά με το σχόλιο του Τραμπ, το γραφείο του Χέρτζογκ δήλωσε ότι το αίτημα του Νετανιάχου εξετάζεται στο ισραηλινό Υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση και μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο Χέρτζογκ θα το εξετάσει.

«Το Ισραήλ είναι ένα κυρίαρχο κράτος που διέπεται από το κράτος δικαίου. Σε αντίθεση με την εντύπωση που δημιουργήθηκε από τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ, ο Πρόεδρος Χέρτζογκ δεν έχει ακόμη λάβει καμία απόφαση επί του θέματος», ανέφερε δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο του ισραηλινού προέδρου.

«Το αίτημα του πρωθυπουργού εξετάζεται επί του παρόντος από το υπουργείο Δικαιοσύνης για νομική γνωμοδότηση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Υπογραμμίζεται πως αφότου ολοκληρωθεί η διαδικασία, ο πρόεδρος Χέρτσογκ θα εξετάσει το αίτημα με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του Κράτους του Ισραήλ και χωρίς να επηρεαστεί από εξωτερικές ή εσωτερικές πιέσεις οποιασδήποτε μορφής», τονίζεται στο δελτίο τύπου.

