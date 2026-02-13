Μπορεί ένας προμηθευτής παξιμαδιών και βιδών από το Ιλινόις των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψει την υπέρβαση εξουσίας του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) όσον αφορά τους δασμούς εθνικής ασφάλειας;

Από πέρσι που ο πρόεδρος ανακοίνωσε σαρωτικούς δασμούς, οι αμερικανικές επιχειρήσεις εργάζονται επιμελώς για να πλοηγηθούν σε έναν συγκεχυμένο λαβύρινθο νέων και αλληλεπικαλυπτόμενων εμπορικών κανονισμών, όμως επιπλέον κυβερνητικά εμπόδια συνεχίζουν να εμφανίζονται - συχνά χωρίς προειδοποίηση - και οι επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν γιγαντιαίο και απρόσμενο φορολογικό λογαριασμό.

Αυτό συνέβη στην "Express Fasteners, LTD", η οποία τώρα μηνύει την κυβέρνηση σε μια υπόθεση που αποκαλύπτει την αδιαφανή και αυθαίρετη φύση των δασμών του Τραμπ, τη δραματική επέκταση του διοικητικού κράτους που τους στηρίζει και την επιτακτική ανάγκη μεταρρύθμισης των νόμων που διέπουν αυτές τις επιβαρύνσεις.

Οι έκτακτοι δασμοί του Τραμπ, οι οποίοι επέβαλαν φόρους σχεδόν σε όλες τις εισαγωγές από σχεδόν κάθε χώρα του κόσμου, έχουν απασχολήσει τα πρωτοσέλιδα, όμως συνεχίζει να αξιοποιεί το αγαπημένο του εργαλείο δασμών από την πρώτη του θητεία: το Άρθρο 232 του Νόμου περί Επέκτασης του Εμπορίου του 1962. Ο νόμος αυτός, που εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο να «προσαρμόζει» τις εισαγωγές που απειλούν να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια, είχε σπάνια χρησιμοποιηθεί πριν από τον Τραμπ, μόλις 26 φορές σε 54 χρόνια. Αντίθετα, ο Τραμπ ξεκίνησε οκτώ έρευνες κατά την πρώτη του θητεία και επέβαλε ευρείς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο. Πέρυσι, ξεκίνησε άλλες δώδεκα έρευνες και επέβαλε νέους δασμούς σε προϊόντα αυτοκινήτου, φορτηγά, χαλκό και προϊόντα ξυλείας. Μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, ο Τραμπ ευθύνεται για το 43% όλων των ερευνών βάσει του Άρθρου 232 και για σχεδόν όλους τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει αυτού.

Ο «ακτιβισμός» του προέδρου στο πλαίσιο του Άρθρου 232 δεν σταμάτησε εκεί. Το 2025, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου της πρώτης του θητείας στο 50% και κατήργησε διάφορες εξαιρέσεις. Επικαλέστηκε, επίσης, την ασαφή αναφορά του νόμου σε «παράγωγα» προϊόντα για να επεκτείνει τους δασμούς στα μέταλλα και σε μεταγενέστερα προϊόντα και δημιούργησε μια διαδικασία μέσω της οποίας οι αμερικανικές εταιρείες μπορούν να ζητούν από την κυβέρνηση την επέκταση της προστασίας. Ως αποτέλεσμα, εκατοντάδες νέα μεταλλικά προϊόντα, όπως μαχαιροπίρουνα, κονσερβοποιημένα τρόφιμα, εξοπλισμός άσκησης και οικιακές συσκευές, υπόκεινται πλέον σε δασμούς. Σήμερα, τα παράγωγα προϊόντα χάλυβα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών που επηρεάζονται από τους δασμούς του Άρθρου 232.

Εδώ υπεισέρχεται η Express Fasteners. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις που εισάγουν προϊόντα τα οποία περιέχουν χάλυβα ή αλουμίνιο πληρώνουν πλέον δασμό επί της ενσωματωμένης ποσότητάς τους, βάσει αξίας. Πολλές αμερικανικές εταιρείες δεν είχαν ποτέ εξετάσει με ακρίβεια το μεταλλικό περιεχόμενο των εισαγωγών τους, ωστόσο προσαρμόστηκαν ώστε να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς.

Η Express Fasteners είναι μεταξύ αυτών των εταιρειών. Υποστηρίζει ότι ακολούθησε προσεκτικά τις οδηγίες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ για να καθορίσει την περιεκτικότητα των εισαγωγών της σε χάλυβα και αλουμίνιο. Για στοιχεία που δεν σχετίζονται με τις εισροές χάλυβα και αλουμινίου, όπως το κόστος κατεργασίας και κατασκευής και το κέρδος του πωλητή, η εταιρεία εφάρμοσε τον χαμηλότερο αμοιβαίο δασμολογικό συντελεστή για τη χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος, εν προκειμένω, την Ταϊβάν.

Ωστόσο, όταν η Express Fasteners έλαβε τον λογαριασμό της από την CBP, η συνολική αξία των εισαγωγών της επιβαρύνθηκε με τον δασμό 50% βάσει του Άρθρου 232. Η CBP αποδίδει αυτό το γεγονός σε ένα ανυπόγραφο εσωτερικό υπόμνημα, το οποίο ερμήνευσε την αρχική προεδρική διακήρυξη πιο αυστηρά από ό,τι είχε επικοινωνήσει η υπηρεσία τον Ιούνιο του 2025. Το υπόμνημα αυτό δεν καταχωρίστηκε ποτέ στο Federal Register ούτε τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Αυτή η κατάφωρη κανονιστική υπέρβαση είναι αυτό που η Express Fasteners αμφισβητεί τώρα στο δικαστήριο.

Η απόφαση του δικαστηρίου θα έχει σημασία για πολλές άλλες αμερικανικές εταιρείες που έχουν δει το κόστος τους να αυξάνεται λόγω των περίπλοκων δασμών του Τραμπ βάσει του Άρθρου 232. Το μεγαλύτερο ζήτημα, ωστόσο, δεν είναι οι οδηγίες της υπηρεσίας, η χειραγώγηση της κανονιστικής διαδικασίας από την κυβέρνηση ή ακόμη και η βαθιά και διαρκής αγάπη του Τραμπ για τους δασμούς. Βρίσκεται στο ίδιο το Άρθρο 232. Όπως είχαμε προειδοποιήσει πριν από χρόνια, το Άρθρο 232 στερείται σαφών ορίων στην εξουσία του προέδρου να επιβάλλει δασμούς και περιέχει πολυάριθμες διατάξεις, όπως εκείνες για τα παράγωγα προϊόντα, που είναι τόσο αόριστες και διακριτικές ώστε επιτρέπουν κατάφωρη κατάχρηση. Καθώς οι έρευνες βάσει του Άρθρου 232 επεκτείνονται ραγδαία στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, η κατάχρηση είναι βέβαιο ότι θα ενταθεί.

Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να επιλυθεί από τα δικαστήρια, ούτε σε αυτήν την υπόθεση ούτε σε οποιαδήποτε άλλη. Το Άρθρο 232 πρέπει να τροποποιηθεί, τουλάχιστον ώστε να απαιτείται νομοθετική έγκριση για κάθε νέο ή επεκτεινόμενο δασμό που εφαρμόζεται βάσει του νόμου. Σε ένα διχασμένο Κογκρέσο, η αλλαγή του νόμου έχει βρει υποστηρικτές και από τις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Ωστόσο, μέχρι να τεθούν σε ισχύ τυχόν αναθεωρήσεις, χιλιάδες αμερικανικές εταιρείες όπως η Express Fasteners θα υπόκεινται όχι μόνο σε νέους δασμούς αλλά και σε ατελείωτους και διαρκώς μεταβαλλόμενους κανόνες για τον τρόπο εφαρμογής τους.

