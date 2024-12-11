Διχάζει το Ισραήλ η δίκη Νετανιάχου

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα τόσο μέσα, όσο και έξω από την αίθουσα του Επαρχιακού Δικαστηρίου του Τελ Αβίβ κατά τη χθεσινή, πρώτη ημέρα της απολογίας του ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου, που βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο για εγκλήματα διαφθοράς. Θέλοντας να εκδηλώσουν τη στήριξή τους προς το πρόσωπό του, στη δικαστική αίθουσα έδωσαν το παρών ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Αμίρ Οχάνα, υπουργοί της κυβέρνησής του, βουλευτές, στελέχη και υποστηρικτές του Λικούντ.

Περιμένοντας να φύγει και ο τελευταίος φωτογράφος

Όπως αναμενόταν, ασφυκτικός ήταν και ο αριθμός των δημοσιογράφων και των φωτογράφων που κάλυπταν τα ενσταντανέ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στη γλώσσα του σώματος του Νετανιάχου, που μόλις και κατάφερνε να διατηρήσει την ψυχραιμία του, αφήνοντας να διαφανεί το αίσθημα της αμηχανίας του κατηγορουμένου. Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή, όταν πλέον οι δικαστές είχαν καθίσει στα έδρανά τους, με τον Νετανιάχου να περιμένει μέχρι την αποχώρηση και του τελευταίου φωτογράφου από την αίθουσα, προκειμένου να μην κυκλοφορήσει στον Τύπο η εικόνα ενός πρωθυπουργού να κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Ήταν κάτι που είχε διαμηνυθεί από το προσωπικό του περιβάλλον και τους συνηγόρους του μέρες πριν.



Ένταση επικράτησε και έξω από τη δικαστική αίθουσα, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες πολίτες, επικριτές και υποστηρικτές του. Οι μεν εξέφραζαν ικανοποίηση ότι επιτέλους η δικαιοσύνη λειτουργεί. Οι δε τόνιζαν πως, παρότι η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο με πολλαπλά μέτωπα, το βαθύ κράτος και το κατεστημένο των μέσων ενημέρωσης δεν διστάζουν σε τίποτα μπροστά στο προσωπικό τους μένος κατά του Νετανιάχου. Το πλήθος των πλακάτ, τα λόγια των συγκεντρωμένων στις κάμερες των τηλεοπτικών καναλιών που κάλυπταν ζωντανά τα γεγονότα και ο σχολιασμός των δημοσιογράφων που εξέφραζε μία από τις δύο πλευρές των διαδηλωτών, πρόδιδαν ότι, παρά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη, η προσωπικότητα του ισραηλινού πρωθυπουργού παραμένει αμφιλεγόμενη και συνεχίζει να πολώνει την κοινή γνώμη.



Όπως ορίζει η δικονομική διαδικασία, ο Βενιαμίν Νετανιάχου θα είναι υποχρεωμένος να παρίσταται στο δικαστήριο τρεις φορές την εβδομάδα, επί έξι ώρες κάθε φορά, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της απολογίας. Το τελευταίο δεκαήμερο προηγήθηκε έντονος δημόσιος διάλογος, ως προς το εάν ένας πρωθυπουργός μίας χώρας εμπόλεμης θα είναι σε θέση να υπηρετήσει αποτελεσματικά και απρόσκοπτα τα καθήκοντά του. Μάλιστα, κατατέθηκε και σχετική προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ με αίτημα να κηρυχθεί προσωρινά έκπτωτος, για όσο χρόνο θα διαρκέσει η απολογία του. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατέληξε ότι «δεν έχει την αρμοδιότητα να κρίνει ζητήματα πολιτικής φύσης», καθότι η ισραηλινή νομοθεσία – παρότι προβλέπει την υποχρέωση παραίτησης υπόδικου υπουργού – δεν προβλέπει το ίδιο και για έναν πρωθυπουργό υπόδικο.

Νετανιάχου: «Περίμενα οκτώ χρόνια»

«Περίμενα οκτώ χρόνια για να αποδείξω την αθωότητά μου» είπε μεταξύ άλλων ο Νετανιάχου κατά την έναρξη της διαδικασίας, λέξεις που είχε επαναλάβει και κατά την προχθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε για πρώτη φορά μετά από τρεις μήνες στα τοπικά ΜΜΕ, μην παραλείποντας να επιπλήξει δημοσιογράφους της κρατικής τηλεόρασης, κατηγορώντας την για διασπορά ψευδών πληροφοριών ήδη από τις πρώτες διαρροές που ενέπλεκαν τον ίδιο και το περιβάλλον του σε υποθέσεις διαφθοράς, και έως την έκδοση του κατηγορητηρίου.



Με την ολοκλήρωση της απολογίας του Νετανιάχου – μία διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες – το Ισραήλ πλησιάζει στο κλείσιμο ενός κεφαλαίου, που άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στη φυσιογνωμία της πολιτικής ζωής και του δημόσιου λόγου στο Ισραήλ. Το κεφάλαιο αυτό υπολογιζόταν να είχε ήδη κλείσει από τα τέλη του περασμένου Απριλίου, εάν εν τω μεταξύ δεν είχε προκύψει ο πόλεμος που ξέσπασε στις 7 Οκτωβρίου 2023.

