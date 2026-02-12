Ο Λευκός Οίκος δημοσιεύει και στη συνέχεια αφαιρεί δήλωση για εμπορική συμφωνία με τη Βόρεια Μακεδονία

Ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε την Πέμπτη στον ιστότοπό του, μια δήλωση σχετικά με ένα πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με τη Βόρεια Μακεδονία, και στη συνέχεια το αφαίρεσε χωρίς άμεση εξήγηση.
Η δήλωση είχε τίτλο «Κοινή Δήλωση σχετικά με ένα Πλαίσιο Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Βόρειας Μακεδονίας για Αμοιβαίο, Δίκαιο και Ισορροπημένο Εμπόριο» και δημοσιεύτηκε στη σελίδα ειδήσεων του Λευκού Οίκου. Το κείμενο της δήλωσης δεν ήταν προσβάσιμο.
Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για πληροφορίες σχετικά με την ανακοίνωση.
