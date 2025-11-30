Ο Νετανιάχου ζητά χάρη από τον Ισραηλινό πρόεδρο για τις υποθέσεις διαφθοράς

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε επίσημα προεδρική χάρη για τις υποθέσεις διαφθοράς που εξακολουθούν να τον βαραίνουν, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του προέδρου, Ισαάκ Χέρτσογκ.

Ο δικηγόρος του Νετανιάχου, Αμίτ Χαντάντ, παρέδωσε το αίτημα στο νομικό τμήμα του γραφείου του προέδρου και αυτό έχει μεταφερθεί στο τμήμα χάριτος του υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο θα συγκεντρώσει τις απόψεις όλων των αρμόδιων αρχών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι ο Χέρτσογκ θα εξετάσει το αίτημα «υπεύθυνα και ειλικρινά» μόλις του υποβληθούν όλα τα νομικά έγγραφα.

Σημειώνεται πως ο Νετανιάχου είναι αντιμέτωπος με τρεις υποθέσεις διαφθοράς από το 2019, οι οποίες περιλαμβάνουν κατηγορίες για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει τον Χέρτσογκ να χορηγήσει χάρη στον Νετανιάχου.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.