Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε να προκαλέσει αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην Κνεσέτ στο Ισραήλ, ακόμη και σε μια εορταστική περίσταση που σηματοδότησε την επιστροφή των ομήρων από τη Γάζα και το τέλος ενός διετούς πολέμου.

Σε μια μέρα με εξαιρετικές στιγμές, μια από τις πιο συγκλονιστικές του Τραμπ, όπως αναφέρει το Politico — κατά τη διάρκεια της ωριαίας ομιλίας του στην Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ — απευθήνθηκε στον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ ζητώντας χάρη για τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για τις μακροχρόνιες κατηγορίες απάτης και δωροδοκίας.

«Δώστε του χάρη, άντε», είπε ο Τραμπ, χαμογελώντας αστραπιαία και δείχνοντας τον Νετανιάχου, τον οποίο χαρακτήρισε ως «έναν από τους σπουδαιότερους» ηγέτες εν καιρώ πολέμου.

Αυτό προκάλεσε ένα εκστατικό ξέσπασμα χειροκροτημάτων από τους βουλευτές του Λικούντ του Ισραηλινού πρωθυπουργού και άλλους υποστηρικτές του στην Κνεσέτ, οι οποίοι φώναζαν με ενθουσιασμό το παρατσούκλι του Νετανιάχου: «Μπίμπι! Μπίμπι!»

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Πούρα και σαμπάνια, ποιον στο καλό ενδιαφέρουν όλα αυτά; Εντάξει, αρκετή η διαμάχη για σήμερα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο αμφιλεγόμενο».

Τα σχόλια υπογράμμισαν την προθυμία του Τραμπ να αναμειχθεί στις εσωτερικές υποθέσεις του Ισραήλ — και να το κάνει με χαρακτηριστικά προκλητικό και μη διπλωματικό τρόπο για να βοηθήσει έναν σύμμαχο, σχολιάζει το Politico.

Και, ναι, σίγουρα θα αποδεικνυόταν αμφιλεγόμενο στο Ισραήλ αν ο Χέρτζογκ επιχειρούσε να κάνει κάτι τέτοιο - και η δημόσια έκκληση του Τραμπ φάνηκε σοκαριστική στους πιο παραδοσιακούς Ισραηλινούς.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ ζητά να δοθεί χάρη στον Νετανιάχου ενόψει της δίκης του για δωροδοκία, απάτη και παραβίαση εμπιστοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της λήψης εξωφρενικών δώρων, μεταξύ των οποίων πούρα και σαμπάνια.

«Τέτοιο κυνήγι μαγισσών, σε βάρος ενός άνδρα που έδωσε τόσα πολλά, είναι αδιανόητο για εμένα. Αξίζει κάτι πολύ καλύτερο απ’ αυτό, και το κράτος του Ισραήλ επίσης. Η δίκη του Μπίμπι Νετανιάχου θα έπρεπε να ακυρωθεί αμέσως», είχε αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social τον Ιούνιο, πληκτρολογώντας τις δύο τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατηγορήθηκε το 2019, με ορισμένες από τις έρευνες που οδήγησαν στις κατηγορίες, να χρονολογούνται από το 2015.

Η υπόθεση έχει καθυστερήσει επανειλημμένα λόγω νομικών ελιγμών του Νετανιάχου και των δικηγόρων του, καθώς και λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια και διπλωματικές ανησυχίες κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

«Απλώς ήταν το τέλειο σημείο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, στο Air Force One, κατά την επιστροφή του στις ΗΠΑ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι είπε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν σχεδίαζε εκ των προτέρων να ζητήσει την απονομή χάριτος για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την ομιλία του στην Κνεσέτ.

«Του είπα ότι δεν ήθελα να μιλήσω για την απονομή χάριτος, αλλά ήταν απλώς το τέλειο σημείο. Ήταν καλή στιγμή, έτσι δεν είναι;» είπε ο Τραμπ.

«Το κοινοβούλιο είχε ξεσπάσει σε χειροκροτήματα, και όταν σταμάτησαν είπα, "γιατί δεν δίνετε χάρη σε αυτόν τον τύπο;" Αν δεν ήταν το χειροκρότημα, δεν θα το είχα κάνει αυτό», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: skai.gr

