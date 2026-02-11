Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε την Τετάρτη ότι επέμεινε στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν μια πυρηνική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ είχε εκτενή συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ισραηλινό ηγέτη, τη στιγμή που οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει αυτό που ο πρόεδρος αποκάλεσε «αρμάδα» αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενόψει ενδεχόμενου πλήγματος κατά του Ιράν.

Ο Νετανιάχου πιέζει τις ΗΠΑ να διευρύνουν τα αιτήματά τους προς το Ιράν, ώστε να περιλαμβάνουν τον τερματισμό της στήριξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς ένοπλες οργανώσεις-πληρεξουσίους όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, καθώς και τον περιορισμό του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της. Ο Τραμπ εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία ότι μπορεί ακόμη να επιτευχθεί μια διπλωματική πρόοδος με το Ιράν.

«Την τελευταία φορά το Ιράν αποφάσισε ότι ήταν προτιμότερο να μην κάνει συμφωνία, και χτυπήθηκε με την “Midnight Hammer”, αυτό δεν πήγε καλά για αυτούς», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ελπίζω αυτή τη φορά να είναι πιο λογικοί και υπεύθυνοι».

