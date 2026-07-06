Τραμπ: Ο Πούτιν «αισθάνεται πίεση» - Βρισκόμαστε πιο κοντά σε συμφωνία απ΄όσο πιστεύει ο κόσμος

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά σε μια συμφωνία απ' όσο πιστεύει ο κόσμος.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν «αισθάνεται πίεση», ενώ αποκάλυψε ότι είχε «πολύ καλή» τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του και προανήγγειλε πως το ουκρανικό θα βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία με την Τεχεράνη είτε «θα ολοκληρώσουν τη δουλειά», προσθέτοντας ότι η ιρανική πλευρά προτιμά τη διπλωματική οδό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η Ουάσιγκτον δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.



Πηγή: skai.gr

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