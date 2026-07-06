Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας του Ομσκ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η περιοχή στη δυτική Σιβηρία έγινε στόχος επίθεσης με ουκρανικά drones, με το Κίεβο να επιβεβαιώνει την επίθεση. Πρόκειται για μια από τις πιο μακρινές επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου.

Ειδικότερα, το Κίεβο ανέφερε ότι χτύπησε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή του Ομσκ. Οι στρατιωτικές αρχές του Κιέβου σημείωσαν ακόμη ότι η επίθεση στο διυλιστήριο του Ομσκ προκάλεσε πυρκαγιά, ενώ ο στόχος ήταν σε απόσταση περίπου 2.5000 χιλιομέτρων από τα σύνορα με την Ουκρανία.

The war has reached residents of Omsk, around 2,500 km from the front line.



Omsk oil refinery on fire after the Ukrainian drone attack



Since the start of Ukraine’s campaign against Russian oil refineries, many had been waiting to see Omsk look like this as well.



Now it has… pic.twitter.com/2TFoOxPReq — Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) July 6, 2026

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, ο Βιτάλι Χοτσένκο ανέφερε νωρίτερα αρχικά ότι αρκετά drones έφτασαν ως το «βόρειο βιομηχανικό κέντρο του Ομσκ», το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 2.700 χιλιομέτρων από τα εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία, κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν. Ο ίδιος είχε σημειώσει ακόμη ότι διερευνάται ακόμη ο αντίκτυπος της επίθεσης.

Ο Χοτσένκο δεν είχε πληροφορίες σχετικά με το τι αποτέλεσε στόχο της ουκρανικής επίθεσης, αλλά στα βόρεια προάστια του Ομσκ βρίσκεται το διυλιστήριο της Gazpromneft στο Ομσκ, το μεγαλύτερο της Ρωσίας.

Η Ουκρανία έχει εντείνει την εκστρατεία επιθέσεων εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων πετρελαίου, προκαλώντας σοβαρή έλλειψη καυσίμων σε όλη τη χώρα.

Πηγή: skai.gr

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