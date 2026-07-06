ΥΠΑΜ: Ίσως υποχρεωτική αποστολή στρατιωτών στο Βίλνιους

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Γερμανία αντιμετωπίζει δυσκολίες στη στελέχωση της νέας ταξιαρχίας της στη Λιθουανία, με τον υπουργό Άμυνας Μπόρις Πιστόριους να μην αποκλείει την υποχρεωτική μετάθεση στρατιωτών στο Βίλνιους.

Η ανάπτυξη γερμανικής στρατιωτικής δύναμης εκτός γερμανικών συνόρων αποτελεί νέα εξέλιξη στην ιστορία της χώρας.

Η ταξιαρχία, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έναντι της ρωσικής απειλής, στοχεύει να έχει πλήρη σύνθεση με 4.800 στρατιώτες και 200 πολιτικούς υπαλλήλους έως το 2027.

Η Γερμανία δυσκολεύεται να στελεχώσει τη νέα ταξιαρχία της στη Λιθουανία. Ο υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δεν αποκλείει την υποχρεωτική μετάθεση Γερμανών στρατιωτών στο Βίλνιους.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Bild o Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή η Μπούντεσβερ, ίσως χρειαστεί να διατάξoυν ένα μέρος του προσωπικού τους να υπηρετήσει στη Λιθουανία, εάν δεν βρεθούν αρκετοί εθελοντές για τη στελέχωση της νέας, κομβικής σημασίας γερμανικής ταξιαρχίας που δημιουργείται εκεί. Η ανάπτυξη γερμανικής στρατιωτικής δύναμης εκτός γερμανικών συνόρων αποτελεί novum για την ιστορία της Γερμανίας .

Πηγή: Deutsche Welle

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ έναντι στη ρωσική απειλή, η Γερμανία «ποντάρει» πολλά στη μόνιμη γερμανική ταξιαρχία στο Βίλνιους. Στόχος είναι μέχρι το 2027 η ταξιαρχία αυτή, να στελεχωθεί με περίπου 4.800 στρατιώτες και σχεδόν 200 πολιτικούς υπαλλήλους.Αν και μέχρι στιγμής οι περισσότερες θέσεις καλύπτονται εθελοντικά, εντούτοις ο υπ. Άμυνας τόνισε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε χαμηλόμισθους ή εξειδικευμένους υπαλλήλους που να στελεχώσουν την πρώτη γερμανική ταξιαρχία εκτός συνόρων μεταπολεμικά.Για τον λόγο αυτό δεν αποκλείει να υποχρεωθούν να μεταβούν στη Λιθουανία ακόμη και 1.000 στρατιώτες, Στόχος της ανάπτυξης της γερμανικής δύναμης είναι να ενισχυθεί η ασφάλεια της Λιθουανίας απέναντι στην απειλή που θεωρείται ότι προέρχεται από τη Ρωσία.Για τη Γερμανία η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και ασφάλειας της Λιθουανίας είναι «υπαρξιακής σημασίας» για την ασφάλεια της Ευρώπης, όπως συνηθίζουν να λένε οι αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης.Πρόσβαση της AfD σε διαβαθμισμένες πληροφορίες;Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπόρις Πιστόριους εξέφρασε έντονη ανησυχία και για την άνοδο της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία, AfD, και για το ενδεχόμενο συμμετοχής της στην εξουσία σε ορισμένα κρατίδια, όπως για παράδειγμα στη Σαξονία-Άνχαλτ, όπου ενδέχεται μάλιστα να αποσπάσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο.Ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός υποστήριξε ότι το γερμανικό υπ. Άμυνας εξετάζει ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, επικαλούμενος τις σχέσεις που, κατά την άποψή του, διατηρεί το κόμμα με τη Ρωσία.Ο Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε επίσης ότι η Γερμανία θα συμβάλει σε νέο πακέτο οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία, το οποίο, όπως ανέφερε, θα φθάνει συνολικά τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη Γερμανία να αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μερίδιο. Η συγκεκριμενοποίηση του νέου πακέτου προς το Κίεβο θα «κλειδώσει» στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.Πηγές: Bild, ZDF

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