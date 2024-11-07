Ο Ντόναλντ Τραμπ εκλέχθηκε την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ και έγινε ο πιο ισχυρός Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία, αφού κατάφερε να νικήσει τους Μπους, τους Κλίντον, τους Μπάιντεν, τους Ομπάμα – και ολόκληρο το κατεστημένο και των δύο κομμάτων.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ρεπουμπλικάνος επιχειρηματίας κέρδισε την ψήφο της λευκής εργατικής τάξης, η οποία ήταν η δύναμη που τον οδήγησε στον Λευκό Οίκο και την πρώτη φορά, το 2016 αλλά είχε και τεράστια υποστήριξη από τους Λατίνους ψηφοφόρους - 1 στους 3 ψήφισε Τραμπ - παρά την αντιμεταναστευτική πολιτική και ρητορική του. Ο Τραμπ είναι ισχυρότερος από ποτέ και υποστηρίζεται από ένα κόμμα που πλέον έχει ανακατασκευαστεί εξ ολοκλήρου σύμφωνα με την εικόνα του.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το Axios, αυτή τη φορά -σε αντίθεση με τη θητεία του από το 2017 έως το 2021- ο Τραμπ θα έρθει στην εξουσία καλύτερα οργανωμένος για να κυριαρχήσει στο κόμμα του (και στο έθνος).

Πώς σκοπεύει να «κυριαρχήσει»

Ο Τραμπ υπόσχεται να επεκτείνει τις ήδη τεράστιες εξουσίες της προεδρίας, με ευελιξίες που θα φτάνουν μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο.

Επιπλέον, ένα νέο ευρύ συντηρητικό πλέγμα μέσων ενημέρωσης - με επίκεντρο το X του Ιλον Μασκ - θα ενισχύσει τη δύναμη του Ρεπουμπλικάνου πλανητάρχη στην πληροφόρηση και τη διαμόρφωσης της κοινής γνώμης.

Ως αποτέλεσμα των δύο παραπάνω, οι προσπάθειες για δίωξή του είναι πιθανό να τελειώσουν.

Επίσης, σύμφωνα με πηγές του Τραμπ, ο νέος πρόεδρος σκοπεύει να εδραιώσει την εξουσία του καθοδηγώντας το ποιος θα διευθύνει τη Βουλή και τη Γερουσία.

Επιπλέον - χαρακτηριστικό του επιχειρηματία - σκοπεύει να στελεχώσει τον Λευκό Οίκο και το υπουργικό συμβούλιο με «πλούσιους, καταξιωμένους άντρες».

Ουσιαστικά, για την επόμενη τετραετία, ο Τραμπ θα είναι... ο Τραμπ: Είπε και έκανε ό,τι ήθελε ως υποψήφιος στην προεκλογική του εκστρατεία - και αυτό θα κάνει και στην εξουσία.

