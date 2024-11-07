Η μεγάλη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ έναντι της Καμάλα Χάρις οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ψήφους ομάδων που παραδοσιακά στήριζαν το κόμμα των Δημοκρατικών.

Σύμφωνα με το BBC, ο Τραμπ κέρδισε την ψήφο της λευκής εργατικής τάξης, η οποία ήταν η δύναμη που τον οδήγησε στον Λευκό Οίκο και την πρώτη φορά, το 2016.

Τεράστια ήταν η υποστήριξη στον Τραμπ από τους Λατίνους ψηφοφόρους, ενώ τα πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο και στους νεότερους Αμερικανούς, ιδιαίτερα στους άνδρες.

Μεταξύ των Λατίνων, που παραδοσιακά στήριζαν Δημοκρατικούς, ο Τραμπ σημείωσε αύξηση 14 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με τις εκλογές του 2020, σύμφωνα με τα exit poll.

Πουθενά δεν είναι πιο εμφανής η αλλαγή στο εκλογικό σώμα όσο στις πολιτείες Πενσυλβάνια, Μίσιγκαν και Ουισκόνσιν, το λεγόμενο «μπλε τείχος» που έδωσε μεγάλη ώθηση στον Τζο Μπάιντεν το 2020.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ κέρδισε και τις τρεις πολιτείες, συντρίβοντας τις ελπίδες των Δημοκρατικών ότι η Χάρις θα μπορούσε να βρει τον δρόμο προς τη νίκη.

«Τους είχαμε όλους και αυτός είναι πολύ όμορφο» είπε χθες ο Τραμπ στη νικητήρια ομιλία του στη Φλόριντα.

Σε περιοχή της Πενσυλβάνια όπου ζουν Λατίνοι έχει παρατηρηθεί μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς τα δεξιά στις δύο τελευταίες εκλογές. Ορισμένοι ψηφοφόροι είπαν ότι δεν εξεπλάγησαν από το αποτέλεσμα.

«Είναι πραγματικά απλό. Μας άρεσε τα πράγματα όπως ήταν πριν από τέσσερα χρόνια» είπε ο Σάμιουελ Νέγκρον, αστυνομικός στην Πενσυλβάνια και μέλος της μεγάλης κοινότητας του Πουέρτο Ρίκο.

Υπενθυμίζεται ότι στη μεγάλη συγκέντρωση του Τραμπ στο Madison Square Garden, στη Νέα Υόρκη, κωμικός που υποστήριζε τον νικητή των εκλογών είχε χαρακτηρίσει το Πουέρτο Ρίκο «ένα νησί γεμάτο σκουπίδια»...

Ο Νέγκρον και άλλοι υποστηρικτές του Τραμπ στην ίδια πόλη απαρίθμησαν τους λόγους για τους οποίους ψήφισαν Τραμπ.

Ο πιο συνηθισμένος λόγος ήταν η οικονομία, και συγκεκριμένα ο πληθωρισμός.

«Εδώ πληρώνεις 5 δολάρια για μια ντουζίνα αυγά. Κάποτε ήταν 1 δολάριο ή ακόμα και 99 σεντς» εξήγησε ο κ. Νέγκρον.

«Πολλοί από εμάς ξυπνήσαμε, κατά τη γνώμη μου, από τα ψέματα των Δημοκρατικών ότι τα πράγματα έγιναν καλύτερα. Καταλάβαμε ότι τα πράγματα ήταν καλύτερα τότε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.