Ο απερχόμενος υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Γιόαβ Γκάλαντ, φέρεται να είπε σε οικογένειες ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι ο ισραηλινός στρατός δεν έχει κανένα λόγο να παραμείνει στη Λωρίδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, ο Γκάλαντ είπε στις οικογένειες των ομήρων ότι ο ίδιος και ο αρχηγός των IDF, Χέρζι Χαλεβί, ήταν και οι δύο δύσπιστοι απέναντι στα επιχειρήματα που αφορούσαν στην ασφάλεια του Ισραήλ για την παραμονή των ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα.

«Μπορώ να σας πω τι δεν υπήρχαν, ζητήματα ασφάλειας. Εγώ και ο αρχηγός του Ισραηλινού Στρατού είπαμε ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ασφαλείας για να παραμείνουμε στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας», είπε.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο Γκάλαντ τόνισε ότι «ο Νετανιάχου είπε ότι ήταν μια διπλωματική απόφαση, σας λέω ότι δεν υπήρξε διπλωματική ανάγκη».

«Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη Γάζα να κάνουμε. Οι μεγάλοι στόχοι έχουν επιτευχθεί», φέρεται να είπε. «Φοβάμαι ότι θα μείνουμε εκεί μόνο και μόνο επειδή υπάρχει η επιθυμία να είμαστε εκεί».

Είπε επίσης ότι η άποψη ότι το Ισραήλ πρέπει να παραμείνει στη Γάζα για να δημιουργήσει συνθήκες σταθερότητας ήταν «διακινδυνεύει τη ζωή των στρατιωτών».

Τα σχόλια υπογραμμίζουν τις πιο έντονες διαφορές μεταξύ του Γκάλαντ, ο οποίος υποστήριξε μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για την επιστροφή των ομήρων, και του Νετανιάχου, ο οποίος τον απέπεμψε την Τρίτη.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.