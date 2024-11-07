Ρούτε: Ο Τραμπ έχει «δίκιο» - Τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να ξοδέψουν περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συμφώνησε με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση των δαπανών για την άμυνα από τις χώρες του ΝΑΤΟ, πέρα από τον τρέχοντα στόχο του 2% του ΑΕΠ.

«Θα πρέπει να δαπανήσουμε περισσότερα... Θα είναι πολύ περισσότερα από το 2%. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό », δήλωσε ο Ρούτε κατά την άφιξή του στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στη Βουδαπέστη την Πέμπτη.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ επέκρινε τις ευρωπαϊκές χώρες επειδή δεν ξόδεψαν αρκετά για την άμυνά τους και ότι βασίζονται στις ΗΠΑ για την ασφάλειά τους.

«Έχει δίκιο σε αυτό», είπε ο Ρούτε, λίγες ώρες μετά την εκλογική νίκη του τελευταίου. «Δεν θα φτάσετε εκεί με το 2%».

«Ανυπομονώ να καθίσω με τον Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουμε πώς να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές συλλογικά», πρόσθεσε ο Ρούτε πριν από τη συνάντησή του με τους ηγέτες στην ουγγρική πρωτεύουσα.

Από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, ορισμένες χώρες έχουν αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες τους για στρατιωτικό εξοπλισμό — συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, που ιστορικά υστερεί. Εν τω μεταξύ, κράτη όπως η Πολωνία και η Βαλτική έχουν αυξήσει στο 4% της οικονομικής τους παραγωγής τον τομέα της άμυνας, δεδομένου του φόβου της ρωσικής απειλής.

Κατά τη διαδικασία ακροάσεων των Επιτρόπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την Τετάρτη, ο επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος της ΕΕ Άντριους Κουμπίλιους είπε στους ευρωβουλευτές ότι ήταν καιρός το ΝΑΤΟ να αυξήσει σοβαρά τους στόχους δαπανών του.

«Πρέπει να συζητήσουμε — αλλά αυτό είναι ίσως για το ΝΑΤΟ, μπορούμε να ζητήσουμε εντός του ΝΑΤΟ αν ο στόχος του 2% είναι αρκετός», είπε ο Κουμπίλιους. «Κατά την άποψή μου, δεν είναι αρκετό».



Πηγή: skai.gr

