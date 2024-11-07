Το ισραηλινό κοινοβούλιο (Κνεσέτ) ενέκρινε σήμερα νόμο που προβλέπει την απέλαση στη Λωρίδα της Γάζας στενών συγγενών ατόμων που έχουν διαπράξει "τρομοκρατικές επιθέσεις" στη χώρα, ένα κείμενο που καταγγέλθηκε από υπέρμαχους των δικαιωμάτων της αραβικής μειονότητας.

Το νομοσχέδιο, το οποίο παρουσίασε ο βουλευτής Αλμόγκ Κοέν, μέλος του ακροδεξιού κόμματος Otzma Yehudit (Εβραϊκή Δύναμη), επιτρέπει στον υπουργό Εσωτερικών να απελαύνει μέλη της οικογένειας "τρομοκρατών (...) εάν γνώριζαν εκ των προτέρων σχέδια τρομοκρατικών επιθέσεων αλλά δεν έκαναν ό,τι μπορούσαν προκειμένου να εμποδίσουν τη διάπραξή τους".

Ο υπουργός Εσωτερικών θα έχει επίσης την εξουσία να "απελαύνει τα μέλη της οικογένειας που εκφράζουν την υποστήριξή τους στην τρομοκρατία ή δημοσιοποιούν δηλώσεις που εγκωμιάζουν ή ενθαρρύνουν τρομοκρατικές ενέργειες ή μια τρομοκρατική οργάνωση".

Ισραηλινοί πολίτες θα μπορούν να απελαύνονται από επτά έως δεκαπέντε χρόνια, και οι μόνιμοι ή προσωρινοί κάτοικοι από δέκα έως είκοσι χρόνια.

Ο νόμος αυτός, που υποστηριζόταν εδώ και χρόνια από την ακροδεξιά, έχει σκοπό, σύμφωνα με τους υποστηρικτές του, να αποτρέψει τους Άραβες πολίτες του Ισραήλ, που ζουν στο Ισραήλ και στην προσαρτημένη Ανατολική Ιερουσαλήμ, από τη διάπραξη αντιισραηλινών επιθέσεων.

"Από σήμερα, κάθε πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη, αδελφός, αδελφή ή σύζυγος ενός μέλους της οικογένειάς του/της που έχει επιτεθεί σε πολίτες του Ισραήλ και τον/την υποστηρίζει θα απελαύνεται", ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο υπουργός Εθνικής Ασφαλείας και επικεφαλής του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη.

Εκπρόσωπος του Κοέν δήλωσε στο AFP πως ο νόμος θα εφαρμόζεται για την οικογένεια οποιουδήποτε προσώπου έχει διαπράξει τρομοκρατική επίθεση, και όχι απαραίτητα για εκείνους που έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο, και θα πρόκειται για μια ταχεία διαδικασία.

Δεν διευκρίνισε πως θα στέλνονται οι οικογένειες στη Γάζα, στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει καταστραφεί έπειτα από έναν και πλέον χρόνο πολέμου, μετά την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το νομικό κέντρο Adalah για τα δικαιώματα των αραβικών μειονοτήτων στο Ισραήλ, κατήγγειλε μια "επικίνδυνη κλιμάκωση στην ισραηλινή νομοθετική καταστολή των Παλαιστινίων, υπό το κάλυμμα της μάχης κατά της τρομοκρατίας".

Σε μια ανακοίνωση, η οργάνωση κατήγγειλε επίσης τη "συλλογική τιμωρία" των Παλαιστινίων, λέγοντας πως ο νόμος αντίκειται στο διεθνές δίκαιο καθώς ενισχύει ένα "δικαστικό σύστημα δύο ταχυτήτων" στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

