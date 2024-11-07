Η εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ θα τον επαναφέρει στον Λευκό Οίκο, αλλά τόσο οι σύμμαχοί του, όσο και οι επικριτές του έχουν ξεκαθαρίσει ότι η δεύτερη θητεία του δεν θα θυμίζει σε τίποτε την προηγούμενη.

Έχοντας υπό τον απόλυτο έλεγχό του το Ρεπουμπλικανό κόμμα και με τους εσωκομματικούς επικριτές του να έχουν εξοβελισθεί, ο Τραμπ θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο με την εμπειρία της πρώτης θητείας και σωρεία παραπόνων για το πώς αδικήθηκε από το σύστημα, σημειώνει σε ανάλυσή του το CNN.

Αυτή τη φορά ο Τραμπ εξασφάλισε όχι μόνον τη νίκη στο εκλεκτορικό κολλέγιο, αλλά και τη λαϊκή ψήφο, που του δίνει την ευκαιρία να ισχυριστεί ότι διαθέτει τη στήριξη της πλειοψηφίας των Αμερικανών.

«Η Αμερική μας έδωσε μία ισχυρή και άνευ προηγουμένου λαϊκή εντολή», είπε ο Τραμπ απευθυνόμενος στο παραληρούν πλήθος των οπαδών του στην επινίκια ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο του West Palm Beach της Φλόριντα χθες το πρωί. Αναφερόμενος στη δεύτερη θητεία του, επισήμανε ότι θα τη χαρακτηρίζει το απλό σύνθημα: «Υποσχέσεις δόθηκαν, υποσχέσεις τηρήθηκαν».

Απρόβλεπτη η νέα θητεία

Σύμφωνα με την ανάλυση του CNN, τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι απρόβλεπτα, καθώς δεν μπορεί κανείς να εκτιμήσει πώς θα πορευτεί ο Τραμπ, αντλώντας συμπεράσματα από την πρώτη θητεία του.

Η Κάμαλα Χάρις προσπάθησε να προειδοποιήσει τους ψηφοφόρους για τους κινδύνους μιας επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αλλά για εκείνους που τον ψήφισαν βάρυναν περισσότερο οι υποσχέσεις του να φτιάξει την κατεστραμμένη, όπως ισχυρίστηκε, Αμερική.

Αντικαταστάσεις

Άτομα που πίστευαν κάποτε ότι θα λειτουργούσαν σταθεροποιητικά στην κυβέρνηση Τραμπ, ανάμεσά τους προσωπάρχες, υπουργοί Άμυνας, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας και ένας γενικός εισαγγελέας, τον εγκατέλειψαν, αφήνοντας αιχμές για τον χαρακτήρα και τις ικανότητές του.

Όλοι αυτοί αντικαταστάθηκαν από συμβούλους και συνεργάτες που δεν ενδιαφέρονται να κρατήσουν υπό έλεγχο τον Τραμπ και αντί να λειτουργήσουν ως ανάχωμα εναντίον του, τούτη φορά συμμερίζονται τις απόψεις του και είναι αποφασισμένοι να τον βοηθήσουν να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του αδιάφορα αν αυτές καταστρατηγούν αξίες, παραδόσεις ή κανόνες.

Από τον Ιανουάριο του 2021 που ο Τραμπ αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο, ο κύκλος εμπίστων του έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό.

Η κόρη του Ιβάνκα έχει καταστήσει σαφές ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στη Δυτική Πτέρυγα, ενώ πηγές από το περιβάλλον του συζύγου της θεωρούν απίθανο να παρατήσει την εταιρεία του για κάποιο πόστο στη νέα κυβέρνηση.

Έτσι, ο Τραμπ στη διάρκεια της καμπάνιας του, στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε άτομα όπως ο γιος του, Ντόν τζούνιορ, η επικεφαλής του προεκλογικού του επιτελείου και επικρατέστερη για προσωπάρχης του, Σούζι Γουάιλς και ο Έλον Μασκ.

Ο Donald Trump και ο γιος του Trump Jr.

Η Susie Wiles και ο Donald Trump

Τα σχέδια του Τραμπ

Ο Τραμπ δείχνει πρόθυμος να ανταμείψει εκείνους που τον υποστήριξαν, όπως ο αντιεμβολιαστής Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, που δήλωσε πρόσφατα ότι ο πρώην πρόεδρος του είπε ότι θα δώσει μάχη αν εκείνος ήθελε να αναλάβει το υπουργείο Υγείας.

Επίσης ο Τραμπ θα προσπαθήσει να στελεχώσει την κυβέρνησή του αυτή τη φορά με δικηγόρους που θα εργαστούν για να βρουν νομικά επιχειρήματα ακόμη και για τις πιο ριζοσπαστικές ιδέες του.

Στο Κογκρέσο, όπου οι μετριοπαθείς Ρεπουμπλικάνοι συνήθιζαν κατά καιρούς να επικρίνουν τις πιο αλλόκοτες από τις κινήσεις του Τραμπ, τώρα μεταξύ των Ρεπουμπλικανών η αφοσίωση προς το πρόσωπό του είναι σχεδόν απόλυτη. Οι προσπάθειες να τεθούν περιορισμοί στις προεδρικές εξουσίες την τελευταία τετραετία απέτυχαν σε μεγάλο βαθμό και οι Ρεπουμπλικάνοι που τάσσονταν κατά του Τραμπ είτε αποσύρθηκαν είτε καταψηφίστηκαν. Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια έχουν επίσης αναδιαμορφωθεί από την πρώτη θητεία Τραμπ, ο οποίος πλέον επανέρχεται στο Οβάλ Γραφείο με ένα πολύ διευρυμένο επίπεδο εξουσίας, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι οι πρόεδροι απολαμβάνουν ασυλίας για επίσημες πράξεις τους όσο είναι στην εξουσία. Με τη νίκη του ο Τραμπ πιθανότατα θα καταφέρει να παραμερίσει τους περισσότερους, αν όχι όλους, τους νομικούς μπελάδες του.

Ο Τραμπ έχει αλλάξει

Αλλά το σημαντικότερο ίσως είναι ότι ο ίδιος ο Τραμπ έχει αλλάξει, σύμφωνα με άτομα που τον γνωρίζουν: είναι γηραιότερος κατά τέσσερα χρόνια αφότου έφυγε από την Ουάσιγκτον και μολονότι δεν έχει δώσει στη δημοσιότητες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του, σε κάποιες φάσεις της προεκλογικής του εκστρατείας εμφανίστηκε κουρασμένος ή ασταθής.

Είναι πλέον καταδικασμένος εγκληματίας, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει -τουλάχιστον προς το παρόν- δεκάδες άλλες κατηγορίες σε ξεχωριστές υποθέσεις, και προεκλογικά τουλάχιστον εμφανιζόταν πιο οργισμένος.

Η πρώτη θητεία του Τραμπ σημαδεύτηκε από συνεχείς αλλαγές συμβούλων και συνεργατών του, από χαοτικές αποφάσεις βασισμένες στο θυμικό του και συνεχείς απογοητεύσεις του επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν λειτουργούσε κατά τη βούλησή του, όπως στην περίπτωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έκανε τη δουλειά του να διεξάγει έρευνες κατά πολιτικών του αντιπάλων ή να τους απαγγείλει κατηγορίες.

Αλλά και σε επίπεδο πολιτικών, πολλά απ’ αυτά που επιχείρησε ο Τραμπ αναιρέθηκαν είτε από συνεργάτες του που προσπαθούσαν να αμβλύνουν τον αντίκτυπο των εντολών του είτε λόγω ανικανότητας από ένα επιτελείο που προερχόταν κυρίως από εξωκυβερνητικά στοιχεία.

Τούτη τη φορά πολλές από τις δικλείδες ασφαλείας ενάντια στις πιο ακραίες εισηγήσεις του Τραμπ θα απουσιάζουν, λέει στην ανάλυσή του το CNN. Και οι άνθρωποι που εργάζονται για αυτόν έχουν γίνει πιο έμπειροι στο να ασκούν την εξουσία πιο αποτελεσματικά.

Ο Τραμπ έχει έτοιμα να τεθούν σε εφαρμογή μόλις αναλάβει επίσημα την εξουσία τον Ιανουάριο μια σειρά από εκτελεστικά διατάγματα, έγγραφα πολιτικής και ανατροπές κανονισμών, είπαν στο δίκτυο δύο πηγές που γνωρίζουν το σχέδιό του.

Αφοσιωμένοι θα στελεχώσουν τη νέα κυβέρνησή του Τραμπ

Για τον Τραμπ και τους συνεργάτες του που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία επιλογής εκείνων που θα στελεχώσουν το υπουργικό του συμβούλιο και την κυβέρνησή του εκείνο που προέχει, όπως έχουν επανειλημμένα τονίσει, είναι η αφοσίωση στο πρόσωπό του.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει υποσχεθεί ότι θα αντλήσει διδάγματα από την πρώτη του θητεία για να αποφύγει λάθη που αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ικανότητά του να κυβερνήσει όπως ο ίδιος ήθελε. «Δεν γνώριζα κανέναν κατά την πρώτη μου θητεία. Δεν ήμουν άνθρωπος της Ουάσιγκτον. Σπάνια ήμουν εκεί», είπε την περασμένη εβδομάδα σε συνέντευξή του στο Fox News.

«Τώρα γνωρίζω τους πάντες. Ξέρω ποιος είναι καλός, δυνατός, ποιος είναι αδύνατος, ανότηος. Γνωρίζω τους πάντες. Και θα ξανακάνουμε αυτή τη χώρα μεγάλη. Πρέπει να σώσουμε τη χώρα μας», σημείωσε.

