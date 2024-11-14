Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase JPM.N Τζέιμι Ντάιμον δεν θα προσκληθεί να είναι μέλος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Πέμπτη ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Σέβομαι πολύ τον Τζέιμι Ντάιμον, της JPMorgan Chase, αλλά δεν θα προσκληθεί να γίνει μέλος της κυβέρνησης Τραμπ», είπε ο Τραμπ στην ανάρτησή του.

Σύμφωνα με το Reuters την περασμένη εβδομάδα ο Ντάιμον θα παραμείνει στην τράπεζα και δεν σχεδιάζει να ενταχθεί στην κυβέρνηση Τραμπ, αφού νωρίτερα είχε γίνει αντικείμενο εικασιών ως υποψήφιος υπουργός Οικονομικών στις εκλογές μέχρι τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη ανακοινώσει την επιλογή του υπουργού Οικονομικών. Ο δισεκατομμυριούχος τραπεζίτης Χάουαρντ Λάτνικ και ο επενδυτής Σκοτ ​​Μπέσεντ είναι οι κορυφαίοι υποψήφιοι για τον ρόλο, ανέφεραν πηγές στο Reuters.

Ο Ντάιμον, ο οποίος είναι ένας από τους εξέχοντες ηγέτες εταιρειών στην Αμερική, διευθύνει τη JPMorgan για σχεδόν 19 χρόνια.

Ο Ντάιμον και άλλα μέλη της επιτροπής λειτουργίας της τράπεζας συνεχάρησαν τον Τραμπ και άλλους εκλεγμένους εκπροσώπους, σύμφωνα με ένα σημείωμα προς το προσωπικό την περασμένη εβδομάδα που είδε το Reuters.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ταξιδεύει συχνά στην Ουάσιγκτον για να μιλήσει με φορείς χάραξης πολιτικής και έχει εκφράσει απόψεις για τα πάντα, από τη στέγαση και τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας μέχρι την οικονομία. Συνέχισε την παράδοσή του να μην υποστηρίζει κανέναν υποψήφιο για την προεδρία φέτος.

Πηγή: skai.gr

